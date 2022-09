Declaró el especialista en radiología oncológica Dr. Jerry Alegría Shapiama.

Siendo que en Iquitos donde el cáncer está “desparramándose” por todos lados, no cuenta con esos equipos.



“Acá en Loreto el cáncer es como una especie de pandemia, pero las autoridades no lo toman en cuenta. Solo lo sabemos los médicos que vemos los casos y los pacientes, esto aumenta día a día de manera impresionante” dice el joven radiólogo, loretano, egresado de la UNAP con especialidad hecha en el hospital “Edgardo Rebagliati”.

“Soy especialista en radiología, pero aquí no hay instrumentos, solo estoy refiriendo a los pacientes, quizá tenga que irme a otro lado donde aplique lo aprendido. Se necesitan equipos de radioterapia, braquiterapia, con esas dos máquinas podríamos dar el tratamiento acá.

Cusco, Arequipa, Trujillo, incluso Piura ya están haciendo radioterapia, mientras que acá donde tenemos prevalencia alta de cánceres, no contamos con esos equipos.

El tratamiento del cáncer cuenta con 3 ítem: cirugía, radioterapia y quimioterapia. La quimio la da el oncólogo, la cirugía lógicamente el cirujano oncólogo y gineco-oncólogo y radioterapia que la doy yo. La radioterapia consiste en dar irradiación con el uso de Rayo X para disminuir el tamaño del tumor. La quimio es el uso de medicamentos para disminuirlo.

El tratamiento de radioterapia es localizado, va a esa zona específica, los efectos tóxicos se dan solo en esa zona donde se irradia. Diferente a la quimio cuyo tratamiento con medicamentos es sistémico y ataca a todas las células cancerígenas del sistema. Acá hay mucho cáncer de cuello uterino. Cuando hacía mi residencia en el hospital Rebagliati, llegaban muchísimos casos.

De 10 pacientes para dar radioterapia, 5 eran de la selva, de Iquitos. Los cánceres de cuello uterino se dividen en 3 grupos: los localizados, localmente avanzados y los avanzados. Los localizados son operables y según factores de riesgo que tengan, les damos radioterapia o quimio. Pero la mayoría de pacientes que llegaban recibían radioterapia externa.

Acá en Iquitos la mayor parte de pacientes, por ejemplo, de 10- 9 son los que necesitan radioterapia y quimioterapia pura. A Lima llegan con cánceres localmente avanzados y avanzados. Es lamentable, pero esa es la cruda realidad” habló el joven médico.

Ojalá y la nueva autoridad regional se preocupe por dar un presupuesto suculento al centro oncológico de Iquitos, a fin de salvar la vida de muchos loretanos, en gran mayoría de mujeres afectadas con cáncer de mama y cuello uterino. Ojalá.