Gastón García, director de Energía y Minas del GORE Loreto.



Ayer por la mañana, el director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Loreto, Gastón García, emitió sorprendentes declaraciones al afirmar que existen autoridades en función y empresarios de la región que integran una mafia que financia la creación de dragas en la cuenca del río Nanay.

El director de Energía y Minas no se animó a mencionar nombres ni cargos, pero aseguró que ya hasta recibió amenazas de muerte por parte de quienes lideran esta mafia. Además, señaló que no tiene intereses políticos al dar tales afirmaciones, pues su salida del frente del sector será en menos de un mes.

García también criticó el trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Maynas, al indicar que esta entidad no trabaja en coordinación con el Gobierno Regional y tampoco le pone al tanto de sus operativos.

No obstante, el funcionario se mostró evasivo ante la premisa que se le hizo en la entrevista: “si el sabe quiénes son los protagonistas de la minería ilegal, ¿por qué no se compromete a ir a la misma FEMA para solicitar acciones conjuntas al respecto?”.

Y lo cierto es que el fiscal de la FEMA Maynas, Bratso Saboya, reconoció días atrás que es muy poco lo que se sabe de los que financian esta actividad ilegal.

Una mafia que cobra cada vez más fuerza

El martes pasado, un sargento de rivera de uno de los puestos de control contra dragas en el río Nanay, alertó que un ciudadano colombiano le amenazó de muerte con un arma de fuego para evitar ser identificado.

El sargento enfatizó en que la zona está prácticamente tomada por estos ciudadanos foráneos, quienes, aseguró, suministran de equipamientos a estas embarcaciones ilegales.

La semana pasada, el fiscal Bratso Saboya señaló que hay pobladores y comunidades enteras que colaboran como mano de obra con las mafias de dragas. Una de ellas fue la comunidad de Alavarenga, en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas. (A. Padilla)