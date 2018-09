Expresó Álex Boullosa Panduro, secretario de organización del sindicato de trabajadores del hospital Iquitos.

Lo hizo en el marco de la movilización convocada a nivel nacional por la Confederación Interestatal de trabajadores del Estado (CITE).

“A nivel nacional son varios puntos en la agenda de lucha como los trabajadores CAS que ya prácticamente se están extinguiendo, pero no para mejorar la estabilidad del trabajador sino para que sea cesado y así entrar a la Ley Servir y eso perjudicará notablemente a muchos compañeros trabajadores porque entran a concurso público a nivel nacional.

También está el punto de la revalorización del trabajador administrativo. Así como se aprobó el DL 1153 que favorece a los asistenciales, el administrativo no tiene los mismos derechos o beneficios que los asistenciales, por lo tanto, se está haciendo a través de Fenutssa nacional y la Cite gestiones para que así percibamos y mejoremos los sueldos.

También sobre la canasta familiar que cada año disminuye. Todo ello entre otros puntos y beneficios específicos que nos quieren recortar y nosotros no permitiremos esos atropellos contra los trabajadores. Algo muy grave es que no nos están pagando las deudas sociales y eso viene pasando en la mayoría de las instituciones públicas”, contó el dirigente.