Alcalde del distrito de Morona, Víctor Pérez Ramírez, al recordar derrame de petróleo de febrero de 2016.

Por la lucha de las federaciones indígenas lograron 14 obras de agua y saneamiento.

“Pero va la empresa Petroperú a decir que esas obras recién lo vamos a hacer el 2021”, y más de 40 años olvidados.

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Morona, Víctor Pérez Ramírez, en visita de trabajo en la ciudad de Iquitos, refirió que el nuevo paro indefinido indígena está relacionado con los proyectos que tienen en marcha.

“Por la lucha indígena es que se ha logrado ese acercamiento con el Estado y gracias a ellos todos nosotros estamos sentados acá pidiendo que el gobierno peruano voltee sus ojos a los distritos petroleros”, declaró frente a sus demás colegas alcaldes.

Pidió un poco más de conciencia a sus colegas actuales para comprometerse. “Yo tengo un proceso por parte del Estado, de Petroperú, tengo un juicio por retener a unos cuantos funcionarios en mi distrito, porque era el clamor de mi pueblo, no puedo esconderme, tengo que salir y reclamar algo justo”.

Recordó que son más de cuatro años del derrame de petróleo más grande en América Latina del Oleoducto Nor Peruano en el km 237 ocurrido el 7 de febrero del año 2016, y “hasta ahora seguimos mendigando por agua”, dijo la autoridad edil del Distrito de Morona.

Reiteró que por la lucha de las federaciones indígenas lograron insertar 14 obras de agua y saneamiento para este año con presupuesto, “pero, va la empresa Petroperú a decir que esas obras recién lo vamos a hacer el 2021. Cómo no vamos a sentir el clamor de esas poblaciones que por más de 40 años hemos sido olvidados y marginados”.

Manifestó que el año pasado fueron citados por la PCM, presentaron varios proyectos, “ya va a ser un año de reuniones y reuniones y según la Ley de Transparencia, el alcalde que más viaja es Víctor Pérez, pero hay que estar en Lima fregando en los ministerios con nuestro equipo técnico de 15 a 20 días. Es una constante lucha y nos vienen a pasear”.

Agregó: “El día de mañana (hoy) esperemos que el vice ministro Raúl Molina no nos siga paseando más. Vamos a implementar el cierre de brechas de este año al próximo año y esperamos que el gobierno central nos dé prioridad”.

Remarcó que en el caso de la Municipalidad Distrital de Morona, hay proyectos del propio Estado peruano que tiene 5 a 8 años que nunca lo agilizan, como la electrificación masiva de 49 comunidades en la cuenca del río Morona. “Y el señor Sulca nos viene con el mismo cuento que ya sale, que falta estudios”.

Informó que para este año del paquete de proyectos que tienen, han priorizado tres: Uno de 12 colegios (31 millones), el hospital (37 millones), y Tambos para la zona de frontera. “Cómo es posible que un distrito petrolero no tenga hospital, ni ambulancia, ni un suero antiofídico”.

Hoy los alcaldes del circuito petrolero se reunirán con sus equipos técnicos y los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en los ambientes del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).

(Diana López M.)