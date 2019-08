“Hasta ahora seguimos exigiendo que cambien al director del hospital regional”

Declaró la Dra. Mercy Panduro, presidenta del Cuerpo Médico del mencionado nosocomio.

Agregando rápidamente que la decisión aún no es tomada por el gobernador de Loreto. Se le ubicó a la doctora para que hable sobre la visita hecha a Iquitos por la decana del Colegio Médico del Perú Liliana Del Carmen Cabani, el último lunes.

“Ella estuvo el día lunes y pudo conversar con los colegas de la región Loreto, con los miembros de los Cuerpos Médicos de este hospital, del Iquitos y EsSalud. Vino a promocionar este día 13 de agosto que se resalta el “Buen trato al paciente”. Y dentro de ello visitó el Colegio Médico, cuyo decano es el Dr. Max Theme Flores. Ahí se ha visto por conveniente inaugurar la oficina de defensa del médico. Queda en el segundo piso del colegio y contamos con asesoría del Abog. Hemerith.

Se hace necesario básicamente por el tema laboral. Los médicos están tan ocupados que no nos sentamos a hacer documentos, gestionar, estar haciendo demandas, entonces nuestros derechos se ven afectados. Hay muchos beneficios que no se han cobrado porque falta de documentos e informes.

En base a eso tanto el Colegio Médico regional y nacional han visto por conveniente implementar una oficina de defensa del médico. La decana a nivel nacional escuchó nuestras necesidades en la región, tomó datos puntuales para que actúe en los niveles que corresponda”, declaró Panduro.

¿Y ahora cómo están en el hospital, ya en armonía con el director?

-Acá hubo dos huelgas frente al mismo problema y a la fecha no se ha solucionado, se ha agudizado la crisis, pero vemos la necesidad de los pacientes. Hemos estado atendiendo con lo poco que podemos en consultorios.

No estamos conformes con el director actual, el problema continúa. El tema está en manos del gobernador, no se conoce hasta qué momento decidirá el cambio, no lo ha decidido pese a todo lo que le han mostrado.

El gobernador sigue enfrascado en que lo deja por un tema de superar las muertes maternas, cree que es lo único que preocupa en la ciudad. Actúa como si no se diera cuenta de las otras enfermedades prevalentes. Hasta ahora seguimos exigiendo que sea cambiado este director.