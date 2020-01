“Hasta agosto yo laboraba 15 días porque era contratada por terceros y así lo estipulaba mi contrato”

Declaró la jefa del laboratorio del hospital regional médico patóloga de la Universidad San Martín de Porres, Mirna Domínguez Gonzales.

Ayer se le pudo entrevistar y ella pudo explicar bien sobre las acusaciones hechas respecto a que laboraba 15 días en el laboratorio del hospital regional y el resto no laboraba.

“Yo tuve conocimiento que acá necesitaban un médico patólogo y acudí por lo que me contrataron por terceros desde febrero hasta agosto 2019, bajo esa modalidad. Sí es real que venía 15 días porque eso estaba estipulado en la modalidad de contrato que ingresé.

Pero pese a ello, incluso yo llevaba trabajo cuando viajaba por motivos de salud y lo desarrollaba y enviaba los resultados. En realidad, siempre he estado laborando. Luego hubo concurso en el mes de setiembre y ya entro por CAS. Después de un mes me proponen la jefatura, luego la retiran y luego otra vez me dan. Yo no me aferro a ningún cargo, además que no me están pagando por jefatura, yo estoy acá para hacer mi trabajo.

Es falso que ahora labore 15 días y no esté presente los otros 15. Cumplo mis 150 horas de trabajo y más porque hago mis turnos, veo la forma y completo las horas de trabajo. Esto porque me ausento algunos días por un asunto de salud, que me atienden en la capital.

¿Qué pasó con un trabajador que ingresó al laboratorio a sacar una muestra para su hija?

-Ya he elevado un informe a la dirección. Pasa que algún personal administrativo está acostumbrado a mandar en áreas donde no les compete. Hubo un impase con un sindicalista que había venido sin autorización, ni permiso de la jefatura para que le tomen una muestra a su hija. Entró sin la orden médica correspondiente.

Justo yo estaba de turno y comencé a recorrer todo el laboratorio y lo encuentro en el área donde solo están los que ahí laboran. Veo que tiene la muestra de sangre y le pido su orden médica. Me dijo que no tenía. Y si yo no me habría dado cuenta, esa muestra habría corrido como si nada.

Lo mínimo es que pudo haber entrado y pedir el trámite de la orden o decir que luego la alcanzaría. Pero no fue así, él pasó por encima de las reglas del laboratorio.