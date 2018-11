Representante de la PCM, Javier Lam, sobre comisión técnica que trabajará propuesta de salud Minsa y Cinco Cuencas

Junto a comisionados también estarán los presidentes de las 18 federaciones indígenas, además de apus y madres indígenas

Luego de la reunión con los representantes de las federaciones indígenas de los pueblos afectados por la contaminación petrolera, el señor Javier Lam – PCM, de la secretaría de Gestión Social y Diálogo, del Viceministerio de Gobernanza Territorial, dio sus impresiones a modo de resumen sobre esta nueva reunión.

“Esta reunión es específica en el tema de salud. En Nauta habían temas de proyectos de saneamiento por la emergencia que se tenían que hacer y proyectos que habían presentado de manera definitiva para comunidades nativas de las Cinco Cuencas, los cuales ya se han transferido a los gobiernos municipales por un aproximado de casi 50 millones producto de esa mesa ya hay resultados”.

Prosiguió “Pero, en el tema de salud había esto de revisar el Plan de Salud. Plan que estamos tratando de llegar a un entendimiento con las comunidades porque ellos han presentado un plan inicial y el propio ministerio de Salud ya tiene un plan elaborado.

En ese sentido, lo que ha tomado como decisión nuestro Premier es que se contrate una consultoría externa para trabajar y encontrar similitudes, congruencias entre ambas propuestas y no haya divergencias o diferencias en este tema.

El consultor tiene que hacer ese trabajo y ellos han pedido participar en ese proceso de revisión. El consultor del Plan de Salud tiene 30 días según su TR para trabajar, ellos han pedido que en cinco días se trabaje acá con ellos. Hemos accedido, usted ha visto. Sino que ellos piden que esos cinco días también se queden todos los dirigentes, apus, lideresas de comunidades nativas y eso no estaba previsto. Usted comprenderá que en el Estado tiene que hacerse requerimiento no es agarrar por agarrar, sino es malversación de fondos, estamos en ese tema para ver cómo podemos darle forma”.

(Diana López M.)