Expresaron autoridades indígenas de una de las tres comunidades que paralizan zona petrolera desde hace 90 días.



Varios dirigentes se encuentran en Iquitos participando en actividades al lado de Energía y Minas, así como Defensoría del Pueblo, para tratar de resolver la problemática evidenciada en la última protesta impulsada por 3 comunidades aledañas al distrito de Trompeteros.

Entre ellos está Luis Valles Luca, teniente gobernador de la comunidad San Juan Campesino. Así como el Apu de la misma comunidad Benjamín Amías Sandi. Primero habló el teniente gobernador para, dijo, desmentir versiones de violencia en torno a lo ocurrido hace unas semanas.

“Quiero rechazar enérgicamente esas versiones porque nosotros no estamos haciendo saqueos, lo que estamos haciendo es reclamar un derecho, que es la base principal de nuestra protesta. Eso de los saqueos es por falta de información, entonces están tergiversando las cosas.

¿Pero sí había fotos de la quema de carros?

-Sí. Cuando la policía reaccionó la población reaccionó ya que ellos desde el helicóptero empezaron a arrojar bombas, sin pensar que abajo había mujeres, niños que luego fueron a parar al centro de salud. Por eso la población tomó otras medidas. No eran carros nuevos, eran carros obsoletos del año 96 que la empresa había dejado en desuso.

¿Es real que no dejan bajar al helicóptero con medicinas?

-Nosotros no estamos impidiendo el aterrizaje de helicópteros, entran los vuelos y siempre ha sido así. Solo el día del enfrentamiento con la policía, no se dejó aterrizar porque llevaban a más policías. Nosotros rechazamos enérgicamente eso. Si se trata de medicamentos o alimentos, nosotros les dejamos aterrizar.

La empresa (Pluspetrol) está retornando nuevamente a sus trabajos en el campo. Estamos viabilizando varios temas con la empresa liquidadora Pluspetrol.

¿Cuestionaron la presencia del asesor José Fachín?

-Dicen que él se ha ido a meter a nuestra cuenca y no es así. Nosotros personalmente las tres comunidades hemos buscado el asesoramiento de José Fachín porque estábamos desprotegidos.

Él no es ningún agitador o vocero, él asesora a las diferentes federaciones indígenas y nosotros somos parte de ORPIO. Él hace el trabajo de asesoramiento y defensa de los pueblos indígenas.

También quiero desmentir al Apu Daniel Sandi, de la comunidad de San Cristóbal. Dice que le estamos impidiendo el desarrollo de sus proyectos y no es real. De ninguna manera haríamos eso ya que nosotros también somos vecinos de la zona petrolera. Deben entender que nadie es dueño, todos los peruanos somos dueños del territorio nacional.

De otro lado, acá hablan que el presidente de Feconaco es Teddy Hualinga García, no es así. El verdadero presidente es Rolando Sandi Carijano. A Teddy Hualinga García, lo colocó el presidente saliente Eduardo Montero García, que es su primo. Todo esto es llamado a la división entre las comunidades y la única que sale ganando es la empresa que está retirándose.

Finalmente, se pudo conversar con Benjamín Amías Sandi, Apu de la comunidad San Juan Campesino, del distrito de Trompeteros.

“Accionamos así porque primero ellos (la policía) son los que nos agreden. Nosotros reclamamos nuestros derechos, no pedimos migajas a esa empresa que está yéndose. Nosotros somos netamente de la comunidad, radicamos ahí al frente de la empresa.

En eso nos basamos por lo que reclamamos nuestros derechos a la empresa y al Estado que nunca va a nuestro territorio a ver cómo vivimos.

No hay luz, no hay agua, después de 50 años de explotación petrolera de dónde han sacado millones de dólares, nosotros el pueblo, seguimos tomando agua de la cuenca del Corrientes que está contaminada” dijo claramente Amías.