“Han distribuido mascarillas, pero no hay alumnos presenciales ¿dónde están las mascarillas?”

Interrogó la consejera Reátegui Rivadeneyra, a la directora regional de educación en la primera sesión ordinaria del consejo.

Consejero Francisco López y Trujillo Paira, igual se mostraron disconformes con la calidad de las mascarillas adquiridas por la DREL/GOREL, así como todas las UGE Loreto.



Formalmente el consejo regional invitó a la directora de educación Linda Angulo, a la primera sesión ordinaria para hablar del pago de la deuda social a integrantes del magisterio. Sin embargo, el consejero Francisco López, le hizo dos preguntas:

“¿Quién compró las mascarillas, la dirección de educación o logística del gobierno regional? ¿Cuál ha sido el precio de cada una de las mascarillas?”.

Acordaron que al final de las preguntas, responda Angulo Bartra, por lo que igual preguntó expuso la consejera Reátegui.

“La norma técnica para mascarillas estipula plazo y características. Nos gustaría que la consejera Gisela Panduro (presidenta de la comisión de desarrollo social), convoque a las unidades de gestión educativa de la región a fin de conocer ¿cómo se han distribuido estas mascarillas? Se ha hecho el proceso y la norma técnica les daba plazos.

¿Quiénes han sido los beneficiarios, dónde las tienen, cómo las tienen? La distribución se ha llevado a cabo, pero no hay alumnos presenciales en las instituciones educativas. ¿Dónde están las mascarillas? Todas las Ugel han hecho el proceso” preguntó.

La directora Angulo Bartra respondió: “He anotado varias cosas. En principio la agenda citada fue muy puntual para hablar de la deuda social de los maestros. Si hubiéramos sabido de otros puntos, tengan por seguro que habríamos traído carpetas armadas con toda la información solicitada por los consejeros. Pero me comprometo a enviarles precios y todo el proceso con los documentos necesarios” respondió Angulo.

Francisco López, le respondió: “Con el respeto que se merece, usted ha sido citada por mi persona para hablar de la deuda social, que también es un tema preocupante desde hace muchos años. Pero usted debe que existe una ley y su reglamento del consejo regional y que acá se aplica. Si dentro del consejo los consejeros le hacen otra pregunta, usted como directora debe conocer y estar lista para absolver todas las preguntas.

Yo por la experiencia que tengo (tuvo covid y llegó hasta UCI) ahora conozco todas las mascarillas y sé cuáles me protegerían de covid y cuáles son sus precios. Le pregunté: ¿quién hizo la compra, la drel o el área de logística del gorel? ¿Y cuánto costó cada mascarilla?” re preguntó López Robles.

“La compra de mascarillas ha estado a cargo de las unidades ejecutoras. Por la drel para la Ugel Maynas y de cada unidad ejecutora al interior de la región el costo oscilaba entre 5 y 6 soles, no lo sé con exactitud” respondió la directora.

Agregó que eran mascarillas comunitarias, no clínicas como las que la mayoría teníamos en la presente sesión. “Las mascarillas están de acuerdo con la norma específica técnica, que me parece he hecho llegar a su wath” remarcó Angulo.

Francisco: “Acá hay una muestra y esto es una tela, no hay filtro ni protección, si le echo spray la traspasa. ¿Cómo proteger a los niños, adolescentes con este tipo de mascarilla que se asemeja a un brasier de mi hijita? Y tengo entendido que han pagado 7 soles por cada una y esto no vale de 2 o tres soles, bueno eso lo verá un perito. Todo esto es una burla, entregar esto a los alumnos y docentes loretanos” habló López mostrando la mascarilla tipo brasier.

Por su parte el consejero Trujillo agregó: “Hace tres meses que esta denuncia ya está en Contraloría. Pero acá hay algo jalado de los pelos, he visitado todas las ugel y resulta que el proveedor es el mismo. ¿Qué pasó? ¿El área de logística de cada Ugel se ha iluminado y han tenido mentes gemelas para el proceso de mascarillas de tela a 6 soles cada una? En Yurimaguas compraron 112 mil mascarillas y ya han sido canceladas.

Esto es algo muy grave. No es más que un pedazo de tela. Por más que el sistema diga que está bien, nosotros ponemos el precio y extraña que cada Ugel haya pensado igual a las 8 de la región y han sacado exactamente el mismo precio y al mismo proveedor. En Gamara, sale cada una a 90 céntimos al por mayor. Se tienen que usar mejor los recursos del Estado” dijo el consejero.

La directora respondió que existe una norma con especificaciones técnicas sobre la elaboración de esas mascarillas y que en todas las Ugel del Perú, viene siendo compradas con las mismas características.

Finalmente, hay un hecho que la directora no dio a conocer en la sesión de consejo, quizá como ella dice, por no haber llevado la carpeta del proceso. Es sobre la existencia de la adquisición directa hecha el 29 de abril 2021 por la DREL junto con el GOREL para contratación de bienes mascarillas textiles faciales para los alumnos y el personal de las instituciones educativas en el marco del D.U 021-2021 por un monto de: 02 millones 039 mil 779 soles, según consulta al MEF.