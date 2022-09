Expresó el gobernador de Loreto en el preámbulo a la segunda rendición de cuentas desarrollada en Nauta.

Agregó que el ministerio público se colude con periodistas y periodistas con políticos para golpear, agraviar, insultar, no importando lo que hagas.



Su discurso se percibió en sintonía con las declaraciones del presidente del Perú, en cuanto a querer echar la culpa a algunos periodistas sobre denuncias que se generan en la fiscalía en base a “errores” o “irregularidades” cometidas por parte de sus funcionarios.

Y el hecho que ellos lo puedan haber cometido, no exime al gobernador puesto que sabe bien, desde antes de ser elegido, que es el jefe de pliego, que la población en masa votó por sus propuestas. Por tanto, no se puede desligar de lo ejecutado por su personal de confianza.

Ayer se pensó que el auditorio donde se desarrolló la segunda audiencia de rendición de cuentas, estaría lleno de gerentes y funcionarios que responderían las inquietudes de la poca población que asistió; pero fue todo lo contrario. Únicamente se vio al gerente de agricultura, de desarrollo social y la gerencia de obras, el resto brilló por su ausencia. También se vio al consejero de Requena Pedro Pacaya.

En la mesa de honor estuvo el gerente general Mario López Tejerina, el consejero Roger Chanchari, el gobernador Ochoa Sosa, un regidor que le dio la bienvenida y el gerente de presupuesto Andrés Macedo.

La actividad empezó a las 10 y 30 am. “Estamos acá en cumplimiento a la ley de transparencia a la que todas las instituciones del Estado están obligadas a rendir cuentas a la población. “Este es el último encuentro que esta gestión tiene con la sociedad civil en la rendición de cuentas de lo que hemos recibido desde el primer año 2019, hasta agosto del presente año 2022.

Buscar el desarrollo integral de nuestros pueblos, ha sido nuestra visión, en base a ello hemos descentralizado el presupuesto. Y ustedes tendrán el conocimiento, bueno los que quieran reconocer, que tenemos obras en los sitios más apartados de la región. Allá donde el Estado difícilmente ha llegado o nunca ha llegado.

Hemos trabajado desde la frontera, donde nace y muere nuestra patria, se han ido cerrando brechas en educación, en salud, se ha impulsado la actividad económica. Se ha trabajado en la frontera con San Martín, Ucayali, Ecuador, Brasil y Colombia, todos conocemos que Loreto es una región país, más grande que muchos otros países.

Es tremenda la cantidad de pueblos que tenemos, la extensión territorial, la composición social de nuestros pueblos es grande, están los pueblos indígenas. Hemos ido creciendo aceleradamente en los últimos 30 años” habló Ochoa entre otros puntos.

Agregando: “Esta gestión, siendo objetivos, reales, conscientes y si creemos en la verdad; vamos a sacar como conclusión tanto las municipalidades y gobierno regional, que nuestra gestión efectiva, real en atención a la población y ejecución de sus problemas ha sido solo de 2 años y medio. Hemos tenido una lucha frontal contra la terrible pandemia. Pasa la pandemia y tenemos otro grave problema, mucho más en el aspecto económico; que es la confrontación permanente entre el nivel ejecutivo con el legislativo.

Con todos esos problemas sociales, políticos, económicos, esta gestión ha tenido que lidiar. Desgraciadamente es Loreto una de las regiones donde el aspecto político prima sobre la verdad. Donde se coluden hasta el ministerio público con periodistas, se coluden periodistas con otros políticos para golpear, agraviar, insultar, no importa lo que hagas. Si lo haces ¿por qué lo haces? O ¿por qué lo haces de esa manera?

Hay muchos opinólogos, dirigentes, políticos, periodistas que son especialistas en salud, en educación, en construcción. Ya saben más que un ingeniero. He escuchado, solo para ponerles un ejemplo, para que se den cuenta cuánto hay de mala leche y mala intención. Sobre el puente de acá (Nauta) que tiene 399 metros, estructura metálica y concreto, costó 43 millones de soles.

Se habló, se difama que está súper sobrevalorado ¿y saben cuánto ha valido el puente de Bellavista-Nanay que es un poquito más grande en unos 30 metros más? Costó 643 millones de soles y ahí no dicen nada, ahí se taparon la boca. De lo que se trata es de golpear al gobierno regional, pero sobre todas esas cosas, con el apoyo de dirigentes, funcionarios, técnicos, ésta gestión tiene un año y medio ocupando el primer lugar en inversión en todo el país” recalcó.

Habló de los bomberos, subestimando su pedido de pasajes para traer una importante máquina contra incendios, dando a entender que han debido recurrir a pedirle presupuesto a la municipalidad provincial.

“Acabo de tener un encuentro con la gente de los bomberos. Me dicen que han ido a exigir apoyo para que traigan una máquina desde Lima, para pagar el pasaje. ¿Y la municipalidad de la provincia, del distrito dónde están? Me dicen que van al gobierno regional porque es el papa. (¿Y cómo para el FICA sí sale fácil 1´500 mil soles?).

Esa es la justificación y esa es la conducta ahora, avalado por un sector de la prensa que desde el primer día ha estado golpeando. Así como al presidente Castillo le dan de alma, todos los días la prensa lo hace contra esta gestión, todos los días mienten.

Nunca reconoce la oposición a pesar que nosotros hemos abierto las puertas y los que me conocen saben que yo no soy un tipo de confrontación y violencia. Soy gente de pueblos, pero no me gustan las injusticias. Han buscado hasta meterme a la cárcel porque dicen que nos hemos coludido entre 11 personas para robarle al pueblo los pasajes que venían de Lima para acá.

¿Y cuál es mi delito? Ser gobernador. Dicen que yo tenía que saber quién comía, quiénes viajaban, en qué empresa se iban, en qué bote. Eso tenía que saber yo, entonces para qué está mi equipo si yo voy a estar controlando quién come y quien no come. Nosotros hemos implementado la política de gobierno, para eso tenemos gerentes, directores, funcionarios, para ver los proyectos. Así se nos ha ido maltratando durante los casi 4 años y continuarán, no van a terminar y es porque el odio corre por sus venas.

Pero al margen de eso, esta gestión siente que ha cumplido no como se quisiera, porque como les reitero el presupuesto es bajo para cientos de problemas a través de dos siglos de abandono. Pero hemos llegado a cada distrito y provincia” se explaya el gobernador entre otras frases fuera del contexto de la rendición de cuentas.

Terminada su palabra se retiró junto a todos los que estaban en la mesa principal. Dio declaraciones a parte de la prensa de Nauta y procedió a recorrer la obra “Sapi-Sapi”. Una rendición deslucida totalmente por la falta de profesionales cabales que pudieran responder a las inquietudes de la poca población que acudió.

(Luz Marina Herrera Lama).