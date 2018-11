Le despojaron de sus pertenencias y le arrastraron varios metros por la pista

Girberly Avendaño Angulo (21), natural de Venezuela, fue asaltada por una banda de avezados delincuentes cuando salía del Centro de Convenciones del Pardo.

Según la agraviada, fue un sujeto que se bajó de un motocarro de color azul sin placa de rodaje. El desconocido se abalanzó contra su víctima y de inmediato le arranchó la cartera que llevaba sobre sus hombros.

La venezolana trató de resistirse al asalto y fue arrastrada varios metros por la pista, haciendo que finalmente el sujeto se lleve su bolso.

En su cartera, la infortunada tenía dinero en efectivo, su equipo celular, llaves de su habitación y lo más importante, su pasaporte.

DARÁ RECOMPENSA POR SU PASAPORTE

Avendaño Angulo, quien llegó hace dos meses a Iquitos, se encuentra en una profunda depresión, debido a que su pasaporte es el documento con el cual puede radican en nuestro país.

“La verdad que me siento muy preocupada por la situación que estoy pasando, solo me fui a divertirme un rato con mis amigos; sin embargo, al salir del local del baile, un sujeto que se hacía pasar como pasajero de un motocarro se bajó y me robó todas mis pertenencias. Lo único que por ahora me importa es mi pasaporte, sin él no puedo hacer absolutamente nada, por eso es que ahora estoy solicitando a la persona que tenga este documento que es muy importante para mí, que me lo devuelva. Caso contrario que deje en cualquier cadena radial o en el local de la clínica San Juan de Dios”, dijo la agraviada.

(C. Ampuero)