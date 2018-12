*Expresó la Dra. Yeni Vilcatoma, tercera vicepresidenta del Congreso de la República.

Después de casi 4 años se le pudo ver en Iquitos a la congresista, quien pasó por esta región como fiscal anticorrupción, antes de ser designada en Lima como Procuradora Anticorrupción. Se le ubicó justamente cuando bajaba de la oficina del presidente de la junta de fiscales de Loreto Dr. Alberto Niño de Guzmán.

“Estamos coordinando el III Encuentro de alcaldes y gobernadores para el próximo 15 y 16 de enero 2019. Será en el auditorio del ministerio público y se contará con la presencia del presidente del congreso Daniel Salaverry. Se realizará a través de la 3ra. Vicepresidencia, una labor de enlace con el poder ejecutivo y el MEF. Se dictarán charlas a fin que las nuevas autoridades puedan estar capacitadas. Desde ya hago un llamado a todos los alcaldes distritales y provinciales, así como al gobernador, a participar en la reunión importante que será el 15 y 16 de enero”, convocó Vilcatoma.

Luego dijo sentirse contenta de volver a Iquitos. “Es una tierra que yo quiero mucho. Aunque también me he sentido triste por verla en una situación de abandono, llena de basura y de huecos. Los procesos en el poder judicial están postergados. Sé que el caso de las “motochatas” ha sido postergado hasta mayo del 2019, nada ha cambiado acá”, expresó.

¿Y es que desde hace años se sigue solicitando un juzgado anticorrupción, pero no lo implementan?

-Tengo conocimiento que más de 250 juicios orales están pendientes de tramitación y el estancamiento se da porque no existe un juzgado anticorrupción en la región Loreto. Desde mi despacho en la tercera vicepresidencia del congreso me comprometo a hacer las gestiones debidas ante el poder judicial a efectos que se atienda esta necesidad urgente.

Cuando los procesos no son tramitados se da una señal de impunidad que lo único que hace es que las autoridades corruptas sigan robándole al país, sigan robándole a las regiones sin miedo a ser juzgados con oportunidad.

Es la primera vez que Loreto contará con una decana de la junta de fiscales ¿qué piensa?

-Conozco a la doctora desde cuando trabajé en la fiscalía anticorrupción, saludo que sea una mujer la que asuma el alto cargo. Desde mi posición le hago un llamado, un pedido para que su postura sea de lucha frontal contra la corrupción.

La situación que se vive a nivel nacional es de corrupción generalizada y son los fiscales los principales actores en la lucha contra la corrupción y necesitan una líder. En este caso la doctora Elma Vergara, tiene el alto compromiso de llevar adelante esa lucha anticorrupción con su ejemplo, con su accionar y con el apoyo de las fiscalías anticorrupción y todo el sistema.

¿Doctora no entendemos por qué los defensores públicos defienden a gente acusada de corrupción y no solo a la gente pobre, es dable ello?

-Solamente las personas que no tienen recursos deben ser asistidos por abogados de la defensa pública. Ese hecho debe ser denunciado porque cuando hay diligencias urgentes se puede convocar a los defensores públicos, pero no para el desarrollo de los juicios orales porque ellos tienen todas las condiciones para ser defendidos.

Lamentablemente muchos abogados de la defensa pública dan servicios a nivel nacional para defender a los corruptos y eso es inconcebible. Eso tiene que acabar, no pueden pretender que porque viven en Loreto, están en una región alejada, se aprovechen de tener una defensa gratuita.

Usted estuvo en algunos proyectos de comunicación social ¿impulsará más en el año 2019?

-Siempre hay formas de luchar contra la corrupción, estuve en programas radiales, tv y una web, con temas sobre la lucha frontal contra la corrupción que llegaban a comunidades alejadas, donde muchas veces no tienen esas ventanas para que se enteren de lo que pasa.

Desde el congreso de la república a través de la 3ra. Vicepresidencia y la oficina de enlace se impulsarán los encuentros regionales entre las autoridades locales y el gobierno. Vamos a emitir una serie de programas de fiscalización y audiencias públicas que visiten aquellos lugares donde ha operado la corrupción como hospitales, carreteras, etc.

El caso “motochatas”, el alcantarillado I y II de Iquitos, saber cuál es su estado. Conocimos el inicio del proceso del alcantarillado y lamentamos mucho que en el primer caso se haya dictado una sentencia con una pena privativa suspendida. Eso es vergonzoso, habría que llamar la atención a los actores del poder judicial.

Asimismo, el alcantarillado II que aún no tiene fecha para el juicio oral. Y el caso de las “motochatas” que ha sido pasado su juicio para mayo del 2019, eso es sumamente vergonzoso, cuestionable. ¿Qué pasa presidente del poder judicial, qué pasa con el órgano de control interno y Odecma? ¿Por qué no están tomando acciones para hacer los correctivos necesarios?