Señalaron vecinos que bien por inmediaciones de la carretera interprovincial

Montículos de basura se registran en varios tramos de la carretera Iquitos-Nauta. Esto hizo que varios pobladores que viven por la zona muestren su disconformidad. Solo por poner un par de puntos de “acopios”, los residuos sólidos empiezan a exponerse desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 16. En los kilómetros 5, 7, 9 y 15, son los lugares donde más se puede observar toneladas de basura.

Según los pobladores desde hace más de un mes el carro recolector no pasa por el lugar para llevar los residuos sólidos hasta un botadero municipal.



“La verdad que todo esto es un problema no solo del alcalde de San Juan, sino también del alcalde de Maynas y los demás distritos que tienen casi toda la ciudad Iquitos, completamente infestada de basura. No podemos vivir con esta cochinada. Cómo podemos fomentar la reactivación económica y turística en esta parte del país cuando la basura ya nos va a ganar. Todo esto está generando problemas en la salud de los que vivimos en el eje carretero. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto y solucionen lo más pronto posible este problema de salud ambiental”, sostuvo Ronald Argondoña, poblador de la zona.

Estos lugares se han convertido en foco infeccioso de enfermedades, además de la presencia de perros, gallinazos y otros animales, que llegan hasta estos lugares para regar todos los residuos por la carretera.

Asimismo, funcionarios de la municipalidad de San Juan manifestaron que están trabajando para poder retirar toda la basura de la carretera, también indicaron que son los propios vecinos que arrojan sus residuos sólidos y no esperan al carro recolector de basura. Lamentablemente no respetan el horario de recojo y estas son las consecuencias. (C. Ampuero)