Señala José Gómez Isla, en respuesta a las grietas que hace poco fueron descubiertas.



Después de mucho tiempo se le pudo entrevistar al dirigente del frente de defensa de Loreto y es que él ha estado varios meses en la capital donde ya integra una nueva organización nacional denominada: “La nueva república del Perú”.

“Mire yo aún tengo los documentos del control concurrente que hizo Contraloría respecto al puente de Bellavista Nanay. Fue en el año 2019 donde captamos fotos respecto a que los obreros utilizaban arena de la playa en esa obra. Tengo el informe en mi poder. En ese entonces se hubiera optado por paralizar la obra ya que no cumplía con las especificaciones técnicas.

Ahora el Frente Patriótico de Loreto habla de un paro, pero sin consensuar con las fuerzas vivas. Eso es lo primero que tiene que hacer. Hay personas de a pie que merecen ser escuchadas ante la problemática que presentan en sus zonas, en sus sectores.

Hay malversaciones que están haciendo en los gobiernos locales, en el regional, se roban la plata del fideicomiso. Lo están desgraciando y está siguiendo el mismo destino del canon petrolero con Yván Vásquez, Meléndez, eso es muy terrible.

No podemos seguir amontonándonos de obras que luego no terminan bien y para eso acá hay bastantes muestras. El contralor Nelson Shack, llegó a Iquitos y envió a 126 auditores. El congreso ha autorizado millones de soles para que hagan bien su trabajo, pero no se ven resultados contundentes.

No podemos seguir con los brazos cruzados. Hasta el abogado Warren que antes apoyaba las denuncias del alcantarillado, luego se ha pasado a defender al ex gobernador Yván Vásquez, diciendo que él no tiene la culpa porque él no construyó la obra.

Primero defiende y después se pone al lado de delincuentes que han saqueado a Loreto. Queremos una mejor sociedad para hijos y nietos, no podemos vender nuestras conciencias” opinó Gómez.