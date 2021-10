Señala el Biólogo Bruce Jiu Marín, jefe del laboratorio de salud pública.



Agrega que los casos han disminuido bastante en toda la región. Afirma qué desde hace unas seis semanas, a través de las pruebas moleculares, no ha habido resultados positivos de casos covid.

“Los casos han disminuido notablemente, pero aún así los centros de salud siguen haciendo búsqueda activa con pruebas de antígeno y moleculares. Dios mediante no lleguemos a una tercera ola de contagios.

Un llamado a la población para que vaya a vacunarse y así ayude a que el virus no se disemine, se expanda. Sí tuvimos 3 casos de variante Delta, pero afortunadamente eso no implicó que el número de casos aumente. Parece que ha ayudado mucho las campañas de inmunización, ha permitido que no se propague y no afecte a la población” declaró el jefe del laboratorio de salud pública.

Finalmente, recordó que existen pruebas moleculares suficientes para atender a toda la región con antígenos y moleculares de manera gratuita. En el laboratorio de lunes a sábado de 7 y 30 am a 12 m.