Habría sobrevaloración en traslado y ubicación de puente MABE en Requena

Miembro de la comisión de fiscalización del consejo regional estuvo en la zona.

Un tema que será dado a conocer prontamente en sesión ordinaria del consejo regional. En anterior oportunidad el mencionado consejo entrevistó al funcionario responsable, quien indicó que primero habían dado los trabajos y que luego regularizarán la entrega, por tratarse de una emergencia regional.

“Por emergencia se aprobó un proyecto de contratación directa para la instalación del puente Mabe (o Beyli) en Requena. Pero luego se ha visto el contrato por transporte de 750 mil soles. Por instalación otro monto que hacen un total de 2 millones y medio de soles, siendo que existen ciertas partidas dentro del contrato que no se han ejecutado.

La empresa ganadora es Ara Ingenieros Sac, cuyo representante es José Renato Paredes Arce, gerente general. He ido a ver si cuentan con plan de contingencia y no lo tenían. El expediente tuvo un costo de 100 mil soles, no lo tenía. El cuaderno de obra tampoco tenía.

Contaba con un almacén de 3×3 y pagaron 42 mil soles por alquiler. Pagaron por el traslado de las piezas del puerto al lugar donde se instalaría, más de 1 millón de soles.

Lo mencionado estaría valorizado en exceso. Estamos pidiendo las valorizaciones de avance al empresario, ver específicamente en qué se ha gastado, ya que hay cosas que no se han hecho y se mencionan ahí.

El contrato para el transporte de las piezas del puente se lo dieron a Gen Luck Servicios Logísticos Sac, cuyo gerente es Giorgi Angulo Huayabos. Un puente desarmable trasladado desde Chiclayo a Requena por lo que cobraron 750 mil soles, un monto que al parecer sería excesivo”, habló el presidente de la comisión de fiscalización del consejo regional de Loreto.