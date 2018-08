Expresó el director regional de salud respecto a presuntas irregularidades cometidas en esa unidad ejecutora.

Aunque no se explayó en el tema que viene siendo noticia principal en la provincia de Alto Amazonas, el director regional de salud Dr. Guillermo Angulo, dejó en claro que está enviando una comisión desde Iquitos para que se haga un corte administrativo a la gestión de la directora de esa red de salud Lic. Enf. Telma Ríos Cachique.

Y hablando de un corte administrativo se entiende de un corte a la gestión de la mencionada directora que hace rato ha debido ser retirada del mencionado cargo. El director de salud estuvo en el desarrollo de un importante evento de salud, por lo que se le esperó para conseguir sus declaraciones sobre ese caso y sobre las declaraciones del consejero regional Aliardo Solsol, quien ha dicho que Requena está en cuidados intensivos.

“Estamos enterados de todo lo que pasa a través de los espacios periodísticos. Estamos enviando una comisión a la Red de Salud de Alto Amazonas para que vea in situ que hay de cierto sobre esas denuncias. De acuerdo a los resultados se tomará una decisión, se hará un corte administrativo.

He dialogado con la directora y ella dice que todo es un tema político. Al margen que sea o no, es importante que vaya una comisión y evalúe ahí. Reitero habrá un corte administrativo y saldrá algún resultado y de ahí se tomarán decisiones”, habló el director de salud.

¿El consejero regional ha dicho que el establecimiento de salud de Requena está en cuidados intensivos?

-He visto la noticia. En cuanto al tema de las enfermeras se me ha comunicado que por propia decisión ellas renunciaron. Tomaron decisión por su mejoría, desean estar en la ciudad. Ya se han tomado decisiones de inmediato para suplir esa falta.

El gerente de Requena me ha dicho que han adquirido insumos para la atención, por lo que apenas pueda dialogaré con el consejero regional para que me cuente más a fondo el fundamento de su denuncia.

Él también pregunta qué se hace con los millones aportados al sector, yo les puedo asegurar al 100% que se están utilizando como lo manda el decreto correspondiente sino estaríamos cometiendo malversación de fondos y eso no lo permitiré. Yo sería el primero en denunciar esos actos.