El conversatorio “Currículo escolar para mejorar los aprendizajes” se realizará de manera virtual y gratuita el miércoles 23 de noviembre a las 6:30 p.m., a través de Facebook Live, desde la cuenta de Derrama Magisterial.



Si bien el retorno a las clases presenciales ha significado un gran avance para el sector educación en el Perú, existen aún ciertas dudas sobre cómo los estudiantes -especialmente los de etapa escolar- se han incorporado en esta nueva era post COVID-19 junto a los aprendizajes obtenidos en los últimos dos años y su situación socioemocional.

En este contexto, Derrama Magisterial es consciente de la importancia de rescatar aquellas competencias, capacidades, conocimientos, actitudes y valores olvidados en estos años, así como la necesidad de contar con nuevas reformas para llevarlo a cabo. Es por ello, que la institución invita a toda la comunidad educativa nacional a participar del conversatorio virtual gratuito “Currículo escolar para mejorar los aprendizajes”, a realizarse el próximo miércoles 23 de noviembre, de 6:30 p.m a 7:30 p.m.

La temática será abordada por el destacado educador y ex ministro de Educación, Idel Vexler; la investigadora asociada al Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Jessica Tapia; y el reconocido psicólogo social y ex ministro de Educación, Ricardo Cuenca; quienes brindarán una interesante conversación sobre la mirada técnico-práctica de la gestión del Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), en perspectiva de la mejora de los aprendizajes después de la pandemia y del bienestar socioemocional de los estudiantes.

“Estoy convencido de la importancia de llevar a cabo un cambio en el currículo escolar que se adapte a las necesidades de los estudiantes. Los niños, adolescentes y jóvenes que están sentados hoy en las aulas, no son los mismos que los de hace dos años. Es nuestro deber como educadores brindarles los conocimientos y las herramientas necesarias para que puedan recuperar lo perdido”, expresó el profesor Luis Espinoza, presidente de Derrama Magisterial.

El conversatorio será transmitido de manera online, a través de Facebook Live, desde la cuenta oficial de la institución previsional. Del mismo modo, los docentes, estudiantes, y público general interesados en participar, pueden inscribirse de forma libre y gratuita aquí.

Cabe resaltar que este espacio es parte del ciclo de conferencias “Hablando de Educación”, eventos que Derrama Magisterial organiza desde el 2019 con el objetivo de brindar información de interés al magisterio nacional. “Invitamos a todos los maestros y maestras del país a participar de este evento y a reflexionar sobre la necesidad de una mejora para los estudiantes”, concluyó Espinoza.