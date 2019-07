“Ha llegado la hora del cambio, se hará en espacios donde no han trabajado bien”

Expresó el actual gobernante de Loreto en la reunión de reorganización de “Mi Loreto” desarrollada el sábado en un hotel de Iquitos.

El largo mensaje dado por el actual gobernador de Loreto Elisbán Ochoa Sosa, fue en las instalaciones del hotel Pathernon, donde acudieron los militantes de “Mi Loreto”.

MENSAJE:

“Reitero mi saludo y reconocimiento a todas las delegaciones y militantes que llegaron desde distintos puntos de la región. Resaltar la presencia de algunos técnicos, hoy funcionarios que trabajan en la gestión regional en diversas áreas o sectores. También la presencia de algunos alcaldes que están demostrando su identidad y camiseta de nuestra organización.

He escuchado algunas sugerencias. Estamos al tanto de lo que pasa en la región, solo que hay particularidades que por la magnitud que significa la gestión regional, a veces no podemos estar enterados. Esta reunión tiene que servir de referente. Ver lo que ha pasado hace menos de un mes en la provincia de Alto Amazonas.

Igual lo que pasa hoy en algunas provincias, la posición desde el interior es que falta coordinación entre el trabajo político y de gestión. En Yurimaguas, nos han dado a “patadas”, los de la oposición. Nos estaban rebasando, nos preguntaban y conversábamos, esto es para reflexionar todos. A ver, con algunas excepciones, ¿acaso los que ocupan el sector educación, salud, sub región, en su gran mayoría, en un 90% no son compañeros que hemos caminado juntos?

A inicio del año yo no he puesto ni un solo compañero de acá, todos son de sus distritos. Y en su gran mayoría las bases de nuestra organización los propusieron, ¿qué pasó, porqué se rompió la unidad, por qué no se logró concertar políticamente y luego objetivos de la gestión? Debemos empezar a tener capacidad de análisis de lo que pasa en cada distrito.

Muchos compañeros asumieron esas provincias creyendo que era su feudo, que eran dueños de ese pequeño espacio de poder, algunos llegaron a creer que les tocó la oportunidad de hacer plata. Eso no es responsabilidad de acá, eso es responsabilidad de las bases. Hemos ido viendo de todo en estos 6 meses, seguimos viviendo deslealtades desde el interior de la organización. Hemos tenido desde antes de asumir el cargo, pequeños grupos que ya preparaban nuestra salida. Y ahí sí no hay interés del pueblo, de un grupo, sino intereses económicos de unas dos o tres personas. Problemas internos y externos.

A veces escuchó decir, “ahí todavía manda el Mil”. Un caso, Datem del Marañón, nuestra organización que debería haber asumido está partida pues, y no podemos negar esos hechos. Cada uno anda por su lado, el sub gerente, salud, educación, a tal punto que cuando cambiamos a uno, un pequeño grupito del Sutep hace retroceder a nuestra organización. En salud se han “atrincherado” los del MIL pese a que hicieron barrabasada y media. Ponemos a uno y son nuestros propios compañeros o porque no me gusta su cara etc. se vuelven nuestros propios enemigos. ¿Por qué, porque los líderes de la organización, simpatizantes no pueden sentarse a desarrollar una propuesta de gestión compartida? Eso es lo que hoy tenemos que corregir.

Hay que dar el respaldo a la gran mayoría, pero también les tengo que decir que ha llegado la hora del cambio y vamos a cambiar en algunos espacios que consideramos que no están bien. Esos cambios tienen que ser defendidos por sus bases, porque si mandamos a alguien o de allá, es porque consideramos que pueden asumir esos cargos. Por lo menos denle el beneficio de la duda, porque ni entran y ya tienen enemigos.

Eso déjenlo al Mil, que está permanentemente persiguiéndonos. Tenemos la necesidad de reorganizar “Mi Loreto”, es para defender la gestión, no habrá posibilidad de triunfar y trascender la historia de Loreto, si no somos capaces de sostener nuestra gestión a través de la organización. Ha quedado demostrado en Yurimaguas, donde han comprado a periodistas, medios de comunicación, han manipulado a la gente para que tome la sub región. Nos han estado arrinconando, pero si no nos “patean” no reaccionamos.

Hoy hay que estar fuertes, sólidos, con banderas de desarrollo que nos identifiquen, hoy empezamos a tomar el liderazgo del cambio y desarrollo que se necesita en la región. Y eso debemos hacer en todos los espacios. Vamos a conversar con algunos de ustedes, donde hay necesidad de cambios tomar decisiones. Acá tuvimos que cambiar con el dolor de nuestro corazón. La razón se imponía en el sector salud. Poner a un profesional que no es un compañero nuestro y miren cómo reacciona la oposición. No quieren que se cambie nada. Que sigan los anteriores manejando tesorería, logística, administración, la plata.

Haciendo un análisis somero, se ha encontrado que salud está hecho un desastre, se han tomado decisiones y así se hará en educación, en las sub regiones, Ugeles. Acabamos de tomar decisión difícil, pero necesaria en Ugel de Loreto Nauta, donde el MIL se llevó como 8 millones de soles, pero desgraciadamente la gente de nuestra gestión se está llevando 2 millones y medio de soles. Los que ayer se robaron la plata, quieren sacar a los que ahora han robado. La cabeza no es nuestra, los malos ejemplos cunden, los que han denunciado, luego hacen lo mismo. Y creo que más efectivos porque a medio año ya se tiraron 2 millones y medio, y los anteriores en 4 años, se llevaron 8 millones. Habrá cambios, estamos en ese proceso.

Loreto necesita un cambio en todo aspecto, y debemos caminar en esa ruta. El día lunes empezamos con una cantidad de obras a licitar, en toda la región. Del Fideicomiso un promedio de 32 obras en esta primera etapa. Pero de recursos ordinarios, canon petrolero 10 obras y 12 obras de núcleo ejecutores, para este mes de julio. En setiembre se licitarán unas 20 obras más, y el próximo año con fondos del Fideicomiso (270 millones de soles), se hará un apalancamiento de crédito de unos 1,200 millones de soles para que haya un shock de inversiones y una catarata de obras en la región, eso significa impulso al desarrollo productivo y turístico. Empezará el cambio que Loreto necesita.

En ese paquete de obras, calculo que, en agosto, debe estar llegando a Contamana, Yurimaguas un pool de maquinaria para impulsar trabajos de caminos, carreteras, piscigranjas, paquete de maquinaria como camiones que están adaptados como plantas de asfalto (sic), para carreteras y caminos de penetración, ampliar carreteras y proyectos turísticos y productivos. Hay algo que es importante como lo que ha señalado el compañero Favio de Maynas, necesitamos darle capacitación a nuestra militancia, política y técnica.

Necesitamos trabajar para adquirir un local propio del partido, esperamos que el próximo año a estas alturas ya tengamos un local y eso será producto del aporte de cada uno de nuestros militantes. Y la capacitación es interesante que el 10% pueda ir para capacitaciones a jóvenes, mujeres, técnicos. Si hay algo que tenemos que ver, es que nos está faltando profesionales capacitados, no tenemos, no contamos. Por eso cuando dicen, por qué viene alguien de otro partido, muchas veces es porque no tenemos los profesionales.

Producto de la observación que nos hizo Contraloría, se tuvo que sacar a más de 50 compañeros que tenían cargos jerárquicos, pero no tenían el perfil, no tenían título. Contraloría no perdona eso, son muy duros, muy estrictos. Ya tenemos 3 o 4 denuncias por ese tema. Yo tengo 11 denuncias que me ha hecho Fernando Meléndez. Hay una persecución. Yo les pido responsabilidad de manera que en su gestión tengan muchísimo cuidado. Ojo avizor a nuestra militancia.

Va a iniciarse un proceso intenso de obras, de proyectos, programas, sé que a todos no hemos podido dar la posibilidad de trabajo. A medio año algunos están y otros no entran, aun así, no se puede dar a todos. Para eso son los proyectos y programas que de alguna manera tendrá que ir llegando a nuestra militancia, en un acto de justicia. Se fajaron en el proceso electoral, pero no se puede meter a todos de un solo golpe, vamos tamizando, unos van saliendo y otros entrando, así es la institución pública que no es una agencia de empleo, sino una gestión que promueve el desarrollo”, habló el presidente de “Mi Loreto”.

QUIERE IMPULSAR LA HIDROELÉCTRICA DE MAZÁN.

La misma que habría demandado la salida de unos 50 millones de soles, que posteriormente La Marina de Guerra, habría observado el tema. Por eso no avanzó más. Ahora nuevamente los “CHINOS”, andando con el gobernador Ochoa, en la meta de invertir como 2 mil millones de soles a fin que la región “estalle” de energía buena y barata (Hidroeléctrica de Mazán). No aprendemos la lección del alcantarillado. (Luz Marina Herrera).