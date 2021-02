Grupo empresarial hará desembolso significativo para adquisición de planta de oxígeno

Este lunes, luego de contar con los documentos correspondientes, entregarán donativo al Padre Raymundo.



Así lo dio a conocer el empresario Nikyoli Nolberto Ching Chávez, quien fuera presidente de la Cámara de Comercio y Turismo en el periodo 2019-2021. Quién, además, cuestionó que haya empresas transnacionales en Iquitos, que no aporten nada a las campañas solidarias pese a que ganan millones de soles en esta región.

“En la primera ola también el grupo empresarial aportó, no consideramos necesario darlo a conocer, pero siempre estamos al lado de las urgencias del pueblo.

En esta nueva coyuntura como grupo empresarial nos haremos presente (Nikyoli, Quispe, Tato Barcia, entre otros) para que pueda ser una realidad la segunda planta de oxígeno que desea adquirir el Vicariato. Entiendo que muchas personas están aportando para ese objetivo.

Nosotros estamos en conversaciones con personas cercanas al padre Raymundo y es muy factible que este lunes (22 de febrero), estemos haciendo el desembolso de dinero. Lo que pasa es que todo se tiene que hacer con la documentación necesaria, tanto en la primera convocatoria, como en la segunda, pero ya se está superando ese punto y todo tiene que hacerse de manera ordenada” declaró Nikyoli.

¿Y es un aporte sustancial?

-Sí, yo me atrevería a decir que sí. Es una cantidad significativa.

(A tomar todas las medidas de seguridad necesarias, no vaya a ser que delincuentes que siempre están agazapados para acometer contra sus víctimas, terminen atacándolos y quitándoles el significativo aporte).

De otro lado. ¿Qué opina de la posibilidad que las empresas compren vacunas para su personal?

-Deberían permitir al empresariado privado traer vacunas lo que se vería reflejado en el proceso de recuperación de la economía. Que se goce de mayor salud, no habría más muertes repentinas y bajaría el número de contagio y fallecidos. Pero lastimosamente hay un amarre grande que por el momento no se pueden traer las vacunas.

Se conoce que muchas boticas de Estados Unidos ya van a vender, pero el Perú es otra cosa, siempre salimos perjudicados para que se favorezcan los de arriba.

Llama la atención que las empresas transnacionales en Iquitos, digamos farmacias, no colaboran con el pueblo en esta pandemia ¿qué opina?

-Las farmacias ni siquiera han dado para un balón de oxígeno en la primera ola, menos en la segunda. Sin embargo, la población les sigue comprando, consumiendo sus medicamentos, sus productos.

Las empresas locales han colaborado en la primera y ahora en la segunda ola, pero hay empresas transnacionales que no colaboran y eso es muy cuestionable. Ojalá y se hagan presentes en esta segunda convocatoria y aporten para la planta de oxígeno del Vicariato.