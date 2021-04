Gremios de Datem del Marañón suspenden huelga indefinida

Comisión de PCM llegaría el viernes 7 de mayo a la provincia.



Ante las polémicas declaraciones de la secretaria de la Oficina de Secretaría de Gestión y Diálogo la Presidencia del Consejo de Ministros, Giselle Huamaní, de que la PCM no acudiría a San Lorenzo mientras la población no bajase las medidas de protesta. Los gremios de la provincia decidieron ceder, momentáneamente, las medidas para garantizar la seguridad de la comisión de PCM.

Así lo señaló Teddy Velásquez, presidente del Frente de Defensa Intercultural de la Provincia de Datem del Marañón, que anunció que ayer se acordó mediante reunión virtual con la PCM la suspensión de las medidas de protesta desde hoy a las 00:00 horas.

Sin embargo, manifestó que la custodia de locales se mantendrá hasta la llegada de la alta directiva prometida desde Lima. La cual, aparte de la PCM, deberá contar con diversas entidades como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio Público. Con la finalidad de atender las demandas de la población, que van desde necesidades báscias, hasta hechos graves de corrupción.

De este modo, la comisión de alta directiva llegaría el viernes 7 de mayo. Por lo que hasta la fecha, la UGEL y la Municipalidad Provincial de Datem del Marañón continuarán custodiadas.

Recordemos que anteayer, la mencionada representante de la PCM Indicó que no se intervendrá en el conflicto social de Datem del Marañón mientras continúe la toma de locales estatales y la agresión física de funcionarios públicos. Esto último negado rotundamente por Teddy Velásquez, quien exhortó a que se deje de mal informar a la población. (A. Padilla)