Para impulsar los trabajos que vienen desarrollando



Con el objetivo de coordinar acciones con relación a la inclusión de comunidades nativas de las zonas de frontera, en el lanzamiento de la Estrategia Procompite 2022, que se realizará en mayo próximo, como respuesta a la propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la gerencia regional de Desarrollo Económico del gobierno regional de Loreto, se reunió con el equipo de Procompite para tratar este importante tema.

PROCOMPITE es un fondo concursable no reembolsable que permite mejorar la competitividad de las diferentes cadenas productivas mediante el cofinanciamiento de planes de negocios, con estas acciones lo que se busca es promover que las actividades productivas que desarrollan las comunidades nativas formen parte de la convocatoria.

“Como gerencia regional de Desarrollo Económico, tenemos toda la predisposición para impulsar lo que nuestros hermanos de la frontera vienen desarrollando, destinando recursos para potencializar estas iniciativas”, expresó Mori Vargas.

Datem del Marañón y Ramón Castilla, serán las primeras provincias en acceder a este fondo concursable no reembolsable, teniendo el apoyo de consultores que apoyarán en la formulación de sus planes de negocios.

Durante la reunión participaron el gerente de Desarrollo Económico, Tony Mori Vargas acompañado de la sub gerente de Promoción Comercial, Lic. Sheyla Rubiños Bartens. Por parte Procompite, estuvieron presentes Rodrigo Tello Willard y su equipo de trabajo, y Javier Lossio Olavarrí, del Ministerio de Relaciones Exteriores.