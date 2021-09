Gran presentación del Proyecto Educativo Regional al 2030 en Requena fue un éxito

Con la presencia de autoridades político locales y regionales del sector educativo



El día de ayer viernes 3 de agosto en el ambiente del Recreo turístico Lago Avispa, se llevó a cabo la Gran Presentación del Proyecto Educativo Regional al 2030, evento realizado por la Unidad de Gestión Educativa Local Requena en Gestión de la directora Lic. Mónica Jaqueline Oscanova Panduro, quienes acompañaban autoridades de la Dirección Regional de Loreto Lic. Luis A. Pinedo Piña, representantes de la Sub Región, Municipal de Requena, directores de las distintas instituciones educativas de Requena y otras autoridades de índole local.

La Unidad de Gestión Educativa Local de Requena a través de la directora Lic. Mónica Jacqueline Oscanova Panduro se esforzaron de llevar con gran expectativa el Proyecto Educativo Regional al 2030 (PER) tiene como finalidad promover la igualdad de oportunidades y la educación a lo largo de la vida, la preocupación por la valoración de las culturas y lenguas originarias de la Región en el enfoque humanista, científico, tecnológico y técnico-productivo e impulsor de una sociedad libre, sin violencia capaz de construir el bien.

El evento fue catalogado como exitoso, por las diferentes autoridades tanto locales como regionales, con danzas culturales propios de nuestra región y la participación de cada uno de las autoridades dando su exposición de cómo fue creado el PER en la Región Loreto que dio un gran giro al Perú y haciendo entrega del libro del “Proyecto Educativo Regional”, siendo la única Región en llevar a cabo este evento, ya que las autoridades están trabajando arduamente para la mejora de la educación en nuestra región.

Agradecer al Gobernador de la Región Lic. Elisbán Ochoa Sosa por brindarnos la confianza de asumir una gran responsabilidad como la dirección de la Unidad de Gestión Educativa de Requena, lo cual estamos demostrando responsabilidad en el cargo trabajando de la mano del sector educación, sostuvo Mónica Oscanova. (Kevin D. Manuyama Ramírez Corresponsal en Requena)