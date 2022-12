Anuncia la presidenta de la Asociación de Mujeres Solidarias del Cuerpo de Bomberos de Loreto, Pamela Sotelo

La presidenta de la Asociación de Mujeres Solidarias del Cuerpo de Bomberos de Loreto, Pamela Sotelo Fernández dio alcance sobre el bingo solidario que se realizará hoy sábado 17 de diciembre desde las 7 de la noche en el estadio Max Augustin.

La activista agradeció a las empresas que permitieron la venta de los cartones entre ellas: Radio Loreto, Rianchama Burger, July Spa, Betacolor, Casa de las Enchiladas, instituto Reina de las Américas, perfumería Roxana, cuerpo de bomberos Belén 41, entre otras.

Sotelo Fernández lamentó que algunas instituciones y empresas privadas no se hayan comprometido con esta acción social. “Lamento que no haya existido comunicación con el alcalde de San Juan. Fue complicado llegar a la actual gestión de Punchana. En Belén recibimos el apoyo personal del alcalde Gerson Lecca. Estamos a la espera del desembolso económico del Gobierno Regional, ya recibimos el apoyo de la Municipalidad Provincial de Maynas”, puntualizó la activista.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Solidarias del Cuerpo de Bomberos de Loreto dio cuenta que no hubo el apoyo, como en años anteriores, de entidades privadas como: Los Portales, comercializadora San Juan, Alfa entre otras, que no respondieron al llamado de la Asociación de Mujeres Solidarias del Cuerpo de Bomberos de Loreto integrada por 24 damas que trabajan en beneficio de los bomberos voluntarios.

Sotelo agradeció el apoyo de empresas y de los ciudadanos de la calle por la compra de cartones. “Quiero expresar un agradecimiento a empresas como Sedaloreto, Electro Oriente, EsSalud, clínica Selva Amazónica, Grupo Henry, Wisar, Mundo de la Fantasía, comercial Quispe. Los canillitas, las vendedoras de aguaje, entre otros”, puntualizó.

Quienes quieran colaborar con la compra de cartones pueden hacerlo hoy sábado desde las 8 de la mañana en inmediaciones del estadio por la puerta de la tribuna de occidente o acercarse en el trascurso del día a las estaciones de bomberos en Iquitos.

Con lo recaudado se adquirirá una central de emergencia que permitirá atender los llamados de auxilio de la población y de todo aquel que requiera la atención de los bomberos.

Quienes adquieran un cartón tendrán la posibilidad de ganar los bingos de: mil soles, dos mil soles y tres mil soles, además del sorteo de 10 súper canastas de víveres y un apagón final de 10 mil soles. (K. Rodríguez)