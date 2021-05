Gran acogida de adultos mayores en colegio MORB para recibir dosis contra el coronavirus

Primero el servicio de vacunación se mostró lento por lo que hubo largas colas.

Enterado del problema el Dr. Jehoshua López, hizo ajustes mejorando el ritmo de atención.



Los puntos anunciados para vacunar contra el covid a los adultos mayores de 70 años, fueron varios. En unos hubo más congestión, mayor asistencia (MORB) y en otros como el colegio Maynas, hubo menor presencia de personas con la edad correcta para ser vacunados.

“La Región” estuvo presente en el colegio “Mariscal Oscar R. Benavides” y desde el ingreso pudo ver la acogida significativa, tanto así que había cola larga antes de pasar a la as que estaban en la puerta principal.

De ahí otra cola para registrar (Triaje) a cada uno de los asistentes. Y es que ahí se tenía que hacer preguntas a fin que no se cometa ningún error en contra de los adultos. Era el cuello de botella.

Sin embargo, a poco tiempo, se vio el ingreso de los médicos responsables quienes dieron trámite para colocar más mesas y personal que registre a los adultos. Se observó mayor celeridad. Aunque no la deseada teniendo en cuenta que se trataba de personas de edad avanzada.

La vacunación va hasta el día de hoy de 8 a 5 pm. en caso no hayan colocado todas las dosis entregadas para ese punto de vacunación. En total el MINSA envió a Loreto 4,680 dosis de Pfizer, al MORB le correspondieron 402 dosis.

La Lic. Débora Ayarza, explicó que se trataba de una vacunación territorial en el marco de la vacunación universal decretada por el gobierno central.

“Es para todos los que cuentan con la edad programada, ya sean de EsSalud o el Minsa, asegurados y no asegurados. Se ha hecho una alianza desde el nivel central ya sea que tengan la primera o segunda dosis. Es un trabajo conjunto, nos hemos unido para beneficio del pueblo” contó la licenciada Ayarza.

El médico Jorge Ríos, director del centro de atención primario EsSalud, indicó que al ver una mayor demanda en el colegio mencionado de inmediato coordinó con el doctor Calampa y Jehoshua, a fin de superar ese tema.

“Acá ha habido una mayor demanda y estamos organizándonos, ya se están integrando un mayor número de recursos humanos” habló.

Mientras que el doctor López López dijo: “Una vez conocido el problema se ha procedido a dinamizar la atención guardando por supuesto el protocolo de bioseguridad para los pacientes. Algunos no han traído caretas y acá les estamos dando, al igual que mascarillas”.

Al ver a una señora que se quejaba porque no la habían querido vacunar, le preguntó su edad y le faltaba dos meses para cumplir 70. “Lo que pasa es que el sistema informático pide la fecha de nacimiento y si no tienen la edad más de 70 años, el sistema simplemente no deja ingresar” le explicó.

Finalmente, dio a conocer que la mayoría que estaba en ese ambiente asistía por primera vez a recibir su dosis, indicándoles que antes de la segunda dosis se estaría informando por todos los medios de comunicación posibles a fin que asistan a recibirla. “Hago un llamado a las personas para que no duden de la vacuna puesto que es el único elemento biológico químico que sí tiene efectividad contra el covid” concluyó. (LMHL).