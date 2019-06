Graduación UCP 21 de junio

Ceremonia se realizará en el Club Tenis.

Tras cumplir 29 años de funcionamiento y ser la primera universidad privada de la Amazonía peruana, contribuyendo con el desarrollo de la educación mediante la formación de profesionales en la región Loreto, los egresados de la Universidad Científica del Perú-UCP, se preparan tras culminar satisfactoriamente los estudios de pregrado, a participar en la gran Ceremonia de Graduación que se realizará el próximo viernes 21 de junio en las instalaciones del “Club Tenis” Iquitos a partir de las 7:00 pm.

Alexandra Michelle Meza Bravo, egresada de la carrera profesional de Psicología, expresó su emoción y resalta la importancia de conocer la realidad y problemática de nuestra sociedad, lo que le ayudará también a realizar trabajos de beneficio social en favor de los menos favorecidos. “El conocimiento de la parte teórica es fundamental, lo que se refleja en la práctica, y la UCP se ha preocupado por brindar una educación humanística en sus estudiantes. Esto me ha permitido llegar con más facilidad a mis pacientes durante la terapia, me he sentido muy cómoda durante estos años y aplaudo la predisposición de los catedráticos y de las autoridades universitarias”, indicó.

En el transcurso de los años, la UCP siempre se ha caracterizado por creer en la capacidad del hombre y la mujer loretana, adaptándose a sistemas modernos y modelos educativos, respetando su condición y espacio. De esta manera, está a la vanguardia como promotora de valores, con base en la investigación científica, proyección social y humana, preparados con la convicción de afrontar y asumir retos que superen cualquier expectativa en el ámbito profesional.

Del mismo modo, Wigberto Paolo Torres Ramírez nos comenta sobre el rol y la importancia que cumple la universidad al concretar alianzas estratégicas para fortalecer los conocimientos de los estudiantes: “Nuestro país vive una profunda crisis económica, moral y ética que ahuyenta todo tipo de inversiones, pero la UCP nos ha enseñado a estar en contacto con la profesión y de sus aliados con talleres y actividades del rubro que nos permita hoy en día a manejar e interpretar la contabilidad de una organización o persona, con la finalidad de llevar con transparencia su movimiento económico”, sostuvo el egresado de la carrera de Contabilidad y Finanzas.

Cabe recordar que el próximo examen de admisión se estará desarrollando en Iquitos y Tarapoto el domingo 04 de agosto, y se exhorta a los jóvenes que estén cursando el quinto año de secundaria, así como personas egresadas de institutos, tecnológicos a ser parte de los grandes beneficios que garanticen tu éxito profesional en la UCP.