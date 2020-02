“Gracias a la articulación promovida desde el Gorel, estamos logrando bajar la anemia”

Indica gerente de Desarrollo Social

Del 57 % en el 2018, se bajó al 53 %, en Loreto durante el 2019.

“Mediante la estrategia de articulación intersectorial e intergubernamental nos unimos para trabajar contra la anemia”, declaró la gerente de Desarrollo Social del GoreL, Leonor Espinoza, sobre la estrategia Sanitos e Inteligentes que se aplica a partir del año 2019 para la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica desde el vientre de la madre.

“Estamos en camino a la meta que es la de alcanzar la reducción de la anemia en 20 puntos porcentuales al término de nuestra gestión al 2022”, señaló la funcionaria en declaraciones a medios de comunicación local.

En función a este despliegue de sectores del Estado, sociedad civil y entes cooperantes, la cifra de anemia en Loreto ha disminuido en relación al año 2018, que era de 57 %. Para el año 2019, ENDES, ha reportado la disminución de 4,4 puntos. “Es decir, actualmente estamos en 53 %, este año debemos alcanzar 6 puntos menos”, señaló la gerente.

Asimismo, resaltó el trabajo del sector salud que despliega esfuerzos humanos y logísticos y también con los gobiernos locales, con quienes actualmente el gobierno regional ha suscrito 48 convenios de asignación por desempeño que -al cumplimiento de metas- el GOREL les otorgará incentivos económicos de hasta 200 mil soles para la inversión contra la anemia en sus sectores.

No obstante, la funcionaria mencionó que la municipalidad de Maynas aún no se ha incorporado al trabajo articulado mediante la estrategia, por lo que están en permanentes conversaciones con el gerente de Desarrollo Social provincial e inclusive ya se avanzó con una reunión de la mesa de seguridad alimentaria convocada por FONCODES, con la presencia de los sectores Agricultura, Producción, programas nacionales, donde se han compartido y establecido puntos de intervención a fin que no se dupliquen esfuerzos.

Campaña multisectorial en Diamante Azul de Alto Nanay

Por otro lado, Leonor Espinoza informó que el 27 de febrero la articulación intersectorial e intergubernamental se traslada a la localidad de Diamante Azul en el distrito de Alto Nanay, con la participación de la Marina de Guerra del Perú, para llevar a cabo la campaña multisectorial de atención integral Sanitos e Inteligentes, con el liderazgo de la municipalidad distrital.

En ese sentido, estarán presentes: la DIRESA que dirige el trabajo técnico y como sector responsable; la DREL con la campaña matrícula oportuna y módulo de juegos libres; Dirección de Transportes con traslado y apoyo en general, Dirección Agraria con asistencia técnica en organización y sembrío de cacao, Gerencia Regional de Asuntos Indígenas con el proyecto “Proceso de la yuca” y la DIREVICS que realizará la capacitación a las JASS.

El MIDIS estará con sus programas Cuna Más, Qaliwarma, PAIS y la infraestructura del Tambo; el SIS confirmó también su participación en la campaña para la afiliación a las niñas y niños, además, Pensión 65, el MIMP y por la cooperación internacional la organización Árbol de la Vida, como aliados estratégicos que trabajan temas de desarrollo humano y adolescencia.