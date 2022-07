Se trata de la obra de suspenso “La Niña del Azúcar”, del escritor Javi Velásquez.

También nos habla de su proyecto de crear una película animada en Iquitos.



En entrevista con Diario La Región, el escritor y ahora director de cine Javi Velásquez, nos comenta sobre la grabación de su película “La Niña del Azúcar”, basada en su libro del mismo nombre publicado en el año 2013, de géneros policial y suspenso, y ambientada en la ciudad de Iquitos. Su posible lanzamiento es en octubre del 2024.

De acuerdo a Javi Velásquez, se trata de un largometraje que se graba completamente en la capital loretana, teniendo contrastes que van desde las casonas del caucho y el crecimiento urbano hasta la zona de Belén y las dificultades por las que atraviesan miles de familias. Asimismo, se engloba problemáticas sociales como el narcotráfico y, claro está, las diferencias de clases.

“Se han desarrollado muchas historias relacionadas al misticismo del bosque y las leyendas, sin embargo, no hay una película netamente urbana en Iquitos. Hay una riqueza que se ha abordado muy poco. En ese sentido, La niña del azúcar, al ser un policial, recorre muchos espacios de la ciudad y la expone ante los ojos del mundo con su particular encanto”, manifestó.

Y es que señaló que la película también tiene el propósito de despertar el interés afuerino por conocer la Amazonía y sus múltiples rostros. Por ello, su proyección en otros países está garantizada con la co producción de dos productoras de Argentina y España. Del mismo modo, contó que los comentarios especializados sobre la película hablan de un proyecto fuera de lo común que puede resultar comercialmente llamativo.

“Hablar de un cine amazónico que te aborda un policial de suspenso es bastante fuera de lo común y sería un género especial”, declaró.

Si bien es la primera película de Javi como director, no parece resultarle un gran problema pues cuenta con la experiencia de haber producido Cementerio General, y está acompañado de grandes talentos como el productor loretano Dorian Fernández, la productora Nevenka Yanovich, y actores de gran nivel del ámbito local, nacional (como Fernando Basilio y Sebastián Monteghirfo), e internacional (Como el argentino Pepe Monje y el español Marc Clotet.

“Trabajar con Dorian es un honor, tiene mucha experiencia y ayuda a que esta película tenga una técnica elevada. Se está trabajando de una manera muy seria y poniendo el corazón, es la intención dejar bien parado el nombre de la ciudad porque la amamos. Hay mucho talento aquí, tenemos un equipo técnico y actoral maravilloso y muy joven. Un ejemplo es que la actriz de la niña del azúcar tiene solo 6 años y una gran habilidad para la actuación”, comentó.

Un poco de la trama

<>, nos cuenta el director de La niña del azúcar.

Se viene una película animada en Iquitos

Aprovechando el diálogo, Javi Velásquez nos comentó de otra de sus grandes pasiones: la naturaleza. Por ello, ejerce el cuidado del medio ambiente como director del Centro de Rescate Amazónico (CREA), y del Bosque de Huayo. Y es precisamente esa pasión por la naturaleza la que llevó a plantearse, junto a Dorian Fernández, la posibilidad de crear una película de animación ambientada en Iquitos y la Amazonía peruana.

“Con Av Films y Dorian Fernández estamos trabajando la película “Huayo”, que va ser en animación y sería la primera película loretana hecha en animación. Tiene un proceso de tres años. Hemos ganado el premio Dafo para pre producción de animación y con esa primera etapa estamos desarrollando el diseño de personajes y la revisión del guion para pasar a la siguiente etapa de buscar co productores”, comentó.

Finalmente, agradeció la colaboración y el apoyo de las instituciones locales y el empresariado loretano, sin el cual afirmó que sería imposible promover proyectos como estos. “Cuando una película está bien contada, bien realizada y bien lograda, puede traer mucho beneficio a una ciudad, porque se la da a conocer a nivel mundial y, en el caso de Iquitos, en la misma película se menciona que es la ciudad más grande del mundo a la que no se llega por carretera. Eso la hace muy especial y con toda una historia particular por conocer”. (A. Padilla)