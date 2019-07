GOREL y DREL solucionan impase de traslado de delegaciones a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019-Etapa Macro Regional en San Martín

GOREL canceló a la FAP 27,600 soles de deuda de gestión anterior.

Enseguida firmó contrato para traslado de las delegaciones.

El gobernador regional Lic. Elisbán Ochoa Sosa, lamentó por el mal momento que tuvieron que pasar un grupo de alumnos deportistas y padres de familia, porque no pudieron viajar a tiempo a la región San Martín, donde se desarrolla la Etapa Macro Regional de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019. Lamentó mucho que el Ministerio de Educación, que se ha comprometido con la transferencia del presupuesto para financiar este evento deportivo escolar, no lo haya hecho hasta el momento.

“Lo único que ha transferido el ministerio, es 12 mil y el gasto es de 01 millón de soles; el gobierno regional de Loreto, hace una semana ha contribuido con 250 mil soles, pero faltaba una significativa diferencia. Tengo que clarificar que la FAP no quería facilitar pasajes, porque había una deuda desde el 2016, justamente del traslado de las delegaciones escolares de 27,600 soles; acabamos de cancelar esa deuda y hemos contratado el servicio de las naves de la FAP, (…) entonces ya está garantizado el transporte de los estudiantes, de igual manera el retorno, a través de un contrato con la FAP que nos va a dar este servicio. Las disculpas del caso a los padres de familia, por el mal momento que han pasado junto a sus hijos”, manifestó el gobernador.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación-DREL, hace llegar las disculpas del caso a los deportistas, padres de familia y comunidad en general por este impase; toda vez que siempre ha venido gestionando los pasajes aéreos; sin embargo, es preciso aclarar que existe un vuelo diario a la ciudad de Tarapoto y los cupos del día de martes ya se habían agotado, por lo que, no pudo viajar la delegación de la provincia de Ramón Castilla.

El director de la DREL aclaró también que la Fuerza Aérea del Perú- FAP, no facilitó ningún crédito de pasajes aéreos, debido a que la gestión anterior ha dejado una deuda bastante abultada del traslado de los estudiantes desde el año 2016, habiendo sido esto un serio impase a las solicitudes enviadas por esta institución.

En tal sentido, el gobernador en coordinación con el director regional de Educación, realizaron las gestiones presupuestales para garantizar la participación de nuestros estudiantes deportistas en 3 vuelos de la Fuerza Aérea del Perú, hasta la finalización del evento deportivo.

Cabe señalar que ayer en horas de la tarde, la delegación de fútbol categoría “C”, del colegio MORB, viajó en vuelo comercial a la ciudad de Tarapoto. (RR.PP-DREL)