“Gorel tenía partida presupuestal para atender a varados y no la activaba”

Expresó encargada de la Oficina Defensorial de Loreto, Katherine Chamoly Urtecho.

Quien asumió el encargo de seguir adelante con la labor defensorial debido a que varios de los trabajadores de esa entidad cayeron con la enfermedad Covid, pero felizmente ya se están recuperando y retornando a sus labores habituales. Ella resumió las acciones que vienen tomando, igual dio a conocer sobre los vuelos humanitarios.

“La mayor parte del personal estuvo afectado, además varios tenían familiares vulnerables en casa a los que no se les podía poner en riesgo por lo que me consideraron como coordinadora de enlace con las autoridades y la población.

Se han vivido momentos muy críticos en Loreto, por lo que se gestionaba una apertura amplia con las autoridades ministeriales a fin de solucionar el problema del oxígeno, falta de medicamentos y recursos humanos. Esto con el MINSA y con Cultura, para conseguir normas de atención y prevención para grupos vulnerables.

Igual se vio por la asignación de pruebas rápidas o moleculares para el INPE, se le ofició al gobernador para que cuanto antes les entreguen y se les haga el muestreo tanto al personal, como a la población ahí albergada. Y siempre estamos atentos a casos de posible violencia contra la mujer.

Sí, nos preocupa mucho que haya gente que sabe que tiene que estar aislada y no cumple, llevando el contagio a más personas, eso es ser irresponsables. Los mercados es otro punto, antes de la punta máxima de la crisis, eran un foco grande de infección y pese a ello no los colocaron en el mapa nacional. Luego los colocaron y cerraron como el de Belén, pero permitieron que abran ventas en sus casas y era un nuevo contagio.

Luego que dieron otro enfoque con los mercados itinerantes, se está viendo un avance, con cierta resistencia de algunos comerciantes, como siempre se da. Falta un tema de mayor sensibilización”, expresó Chamoly.

VUELOS HUMANITARIOS.

“Ha habido muchas personas varadas en Lima y en Iquitos, incluso dormían fuera de la dirección regional de transportes y comunicaciones. Todo ello se comunicó al gobierno regional, haciendo ver que contaban con el presupuesto.

Pese a que tenía una partida presupuestal para esos casos el gobierno regional no la activaba. Luego que se le hizo ver, ese mismo día los que dormían en las afueras fueron trasladados a un hotel. Este martes (hoy) parte otro vuelo humanitario”, concluyó la encargad de Defensoría.