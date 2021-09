Gorel también interviene financieramente obra: Laguna Sapi-Sapi

Así lo dio a conocer el gerente de infraestructura, Artemio Del Águila



Hace poco tiempo este medio de comunicación dio a conocer de la nueva paralización de la mencionada obra entregada por el gobierno regional bajo la modalidad de Contrata a un monto de 6 millones 270 mil soles.

Ayer se pudo entrevistar al gerente de infraestructura del gobierno regional sobre esa obra, Artemio Del Águila.

“Lo que pasa es que hemos comunicado la intervención económica y hemos pedido que nos hagan llegar propuestas de empresas.

Hemos tenido una conversación con el frente de defensa, con un ingeniero municipal, entre otros. Se ha hecho un sinceramiento de las partidas, se verá todo lo necesario para la obra y se usará el mismo sistema del colegio “Rosa Agustina”.

Se han reunido varios frentes de trabajo, hay que ganar tiempo con empresas subcontratistas, que pongan toda la gente que necesita porque el pago está garantizado. La empresa sigue siendo la misma y ve la parte técnica, pero los fondos los administramos nosotros. Se contrata y nosotros somos los que pagamos” dice el gerente.

De otro lado. ¿Y cómo es qué en el Rosa Agustina, terminan contando con empresas que tienen muchas obras en esta gestión?

-Se ha invitado a varias. Ha habido varias propuestas. La mayor parte de empresas tienen el temor de participar porque los montos de materiales han subido, ha subido el dólar. Hacen su evaluación y luego dicen ¿me reconocerán esto? ¿Y si no me reconocen? Yo no voy a la pérdida.

¿Quién ha elegido a las empresas La Roca, M & M y Caballeros?

-El gerente ha coordinado con las empresas, ha dicho: “éstas son las empresas que quieren participar” y se han puesto a evaluar. (LMHL).