Construcción de pistas en La Participación no fue paralizada.



Después de muchos años de espera, moradores de varios asentamientos humanos ubicados en ambas márgenes de la Av. La Participación, contarán con vías de acceso, obra que ejecuta el gobierno regional de Loreto y que no será paralizada, porque existe el firme compromiso de beneficiar a todo este sector.

Sobre esta obra, la gerencia regional de Infraestructura, a través del sub gerente de Infraestructura, Ing. Luis Ramírez, informó que “los trabajos no se realizan en estos momentos, debido a una protesta del sindicato de construcción civil por el retraso de los pagos y de ninguna manera esta obra está y será paralizada, por el contrario, estamos viendo soluciones, el pago de la quincena que se les adeuda (2da semana de noviembre) se abonará entre el miércoles y jueves. Además, el problema de la falta de insumos ya lo estamos subsanando y de esa forma, se garantiza la continuación de los trabajos”, añadió.

Son en total 19 accesos que se están trabajando, calles San Francisco y Maestranza (9 de Octubre) Calle Garoto (AH Daniel Escudero), calles “7 de Junio y Huáscar (AH Manco Inca) Calles primavera, Jazmines, Santa Rosa, Argentina y 5 de Diciembre (AH Ciudad Jardín), calles América, Santa Rosa y Ruiz Ibérico (AH Sarita Colonia), calles Las Margaritas y Unión (AH Oscar Iván), Calle Balmes Flores y Psj. Las Orquídeas (AH Violeta Correa), Calle Juan Curto (AH Isidoro Tello) y calle San Luis, que favorece a miles de moradores de la populosa zona de Belén y San Juan Bautista.