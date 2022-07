En busca de hacer respetar los derechos de los loretanos.



Loreto enfrenta una situación de crisis con los hermanos indígenas de las zonas del Yavarí Mirin, Napo, Tigre y otros, a los cuales el gobierno central pretende nominarlos como Reservas Indígenas, con el argumento de que existen pueblos no contactados en sus territorios, a los que se denominan PIACI (Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial), que según ellos, son los propios pueblos indígenas de la Amazonía quienes quieren seguir viviendo en aislamiento permanente y que para eso, necesitan crear enormes reservas de territorio, ricas en recursos naturales, lo que afectaría la economía. En tal sentido, el gobierno regional, ha organizado este foro para conocer la posición de los involucrados y del sector académico de la región.

Participaron de esta actividad, numerosas organizaciones indígenas como Urbina, Buena Vista, Shapajal, Flor de coco, Bolívar, ONG’s, Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Cultura, Energía y Minas, Marina de Guerra del Perú, UNAP, Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, Coordinadora para el Desarrollo de Loreto, entre otros. La mayoría mostró su posición, concordando de que no hay pruebas fehacientes que demuestren que en Loreto existen estas poblaciones no contactadas y que antes de actuar, el gobierno central debe hacer una consulta previa, porque al convertirse en reservas indígenas, se quita la posibilidad de inversión estatal y privada, desmereciendo la calidad de vida que merecen los hermanos indígenas.

Los expositores han demostrado su profundo conocimiento del tema y asimismo ha quedado fijada la postura del gobierno regional de Loreto, que consiste en un pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y de aquellos pueblos no contactados, si es que los hubiere.

Cabe recordar, que muchos proyectos no se han ejecutado, justamente por este tema de supuesta protección a los PIACI, tales como la Carretera Genaro Herrera, Colonia – Angamos, la carretera Iquitos Costa Norte, entre otras, afectando gravemente a nuestro desarrollo.

“Hasta ahora el gobierno central no se ha acercado a conversar con las comunidades, con los Apus ni con el presidente de la federación y por ese motivo, hoy estoy acá en representación de todos mis hermanos indígenas del Alto Curaray que no estamos de acuerdo con la creación de estas reservas porque ni siquiera han mostrado que hay personas en aislamiento en esa zona. Lo que pedimos es que sigamos adelante con el desarrollo y no el retroceso de los pueblos, lo que el gobierno está haciendo es imponer porque no conocen nuestra realidad, queremos que vengan y nos den motivos concretos de por qué nos quieren convertir en reserva”, declaró Carlos García Tapullima-Asesor indígena de FECONCU.

Por su parte, el asesor de Conflictos Sociales de Pueblos Indígenas del Gorel, Juan Manuel Del Aguila, manifestó “Venimos haciendo un trabajo constante con las federaciones, comunidades, gobiernos locales y gobierno nacional para apoyar al desarrollo de los hermanos indígenas y comunidades rurales. Por lo que, solicitamos se modifique el marco normativo PIACI, que solo ha venido favoreciendo a intereses ajenos a los indígenas de nuestra Amazonía, así como la modificación multisectorial, donde pedimos mayor presencia de la sociedad civil de Loreto. Hacemos un llamado al ministerio de Cultura que realice sus funciones y actos administrativos, sin afectar a los proyectos que se puedan efectuar por el gobierno regional y gobiernos locales, que conocen el territorio, costumbres y visión de desarrollo. Nosotros seguiremos trabajando y buscando el diálogo a fin de cuidar los intereses de la región. Por lo que se pide mayor transparencia, consenso y publicidad de todo el proceso PIACI, ya que, todos los ciudadanos amazónicos deben conocer sus alcances”, añadió.