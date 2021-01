Gorel presenta comité de expertos sobre Covid-19

En conferencia de prensa

También se dio a conocer sobre el estado situacional de la pandemia en Loreto



En conferencia de prensa, realizada en el auditorio principal del gobierno regional de Loreto, el gobernador, Elisban Ochoa Sosa, realizó la presentación oficial del Comité de Expertos sobre Covid-19, integrado por médicos de gran trayectoria que han estado y siguen en primera línea en el marco de la lucha contra esta enfermedad cuya segunda ola es una realidad a nivel nacional.

Dicho Comité es encabezado por el médico infectólogo, Juan Carlos Celis, y conformado por los médicos Graciela Meza, Carlos Manrique, Martín Casapía, Luis Leonardo Runciman, Channer Zumaeta y Carlos Álvarez. El objetivo es que este grupo humano especializado pueda informar sobre el manejo clínico y asegurar la operatividad de los centros de atención hospitalaria y primaria, a nivel regional.

Al hacer la presentación, el gobernador regional, hizo un llamado a todos los hombres y mujeres de prensa, para que sean socios estratégicos en la difusión y orientación a la población en general de las acciones y medidas que se vienen implementando para hacer frente a esta segunda ola del Covid-19. “Hoy nos tiene que unir la salud y la vida de todos”, dijo la autoridad regional.

También señaló que el gobierno regional, a raíz de la primera ola que cobró muchas vidas, en un trabajo articulado con el sector Salud, ha continuado con el equipamiento de los establecimientos de salud. “Loreto tiene 1700 balones de oxígeno y, 700 concentradores de oxígeno, para distribuir a toda la región; estamos preparados mejor que antes”, refirió.

Estado actual de la pandemia en Loreto

Tras la presentación del Comité de Expertos en Salud, realizada por la máxima autoridad regional, el director regional de Salud, Dr. Carlos Calampa del Águila, hizo una breve exposición sobre el estado actual de la pandemia en Loreto, indicando que la variante del virus COVID-19, con sus nuevas características, ya se encuentra en Loreto. “Los nuevos casos probablemente son provenientes de esta nueva variante del virus, la cual se mueve más rápido y es más contagiosa en una población que ya no se cuida como antes”, recalcó.

A su turno, el presidente del Comité de Expertos, habló sobre el peligro de la automedicación y, principalmente, sobre el uso indiscriminado de corticoides como Dexametasona, Prednisona, Hidrocortisona, Metilprednisolona y otros, que algunas veces son recetados por médicos. “Nos equivocamos en la primera pandemia al recetar medicamentos en primera fase, especialmente al recetar corticoides y otros”, dijo el Dr. Juan Carlos Celis.

En esta afirmación coincidieron todos los miembros del Comité quienes remarcaron sobre el peligro de la automedicación, principalmente con el uso de corticoides.

Por otro lado, sobre el funcionamiento del Hospital Modular, el Dr. Zumaeta, responsable por dicho nosocomio, mencionó que han implementado 13 camas UCI más, todas exclusivas para pacientes COVID. “Nuestro principal problema ahora es la falta de personal especializado. Es un problema Nacional. Es imposible ser un intensivista en 1 mes, pero estamos haciendo lo que podemos y capacitando a nuestro personal para ello”, dijo.

Ante una pregunta de la prensa sobre las fiestas de carnaval, el gobernador regional, indicó que en reunión del COER, las autoridades acordaron por unanimidad que no se va permitir las actividades carnavalescas ni prendidas de umishas. Respetamos las costumbres pero éstas no pueden estar por encima de la salud y vida de la población”, dijo Ochoa Sosa.