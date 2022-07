A nivel de devengado.



Con el fin de mejorar la calidad de vida de la población loretana, el Gorel ejecuta grandes obras y proyectos en todas las provincias. Desde inicios de gestión, el Lic. Elisbán Ochoa Sosa y el equipo técnico que lo acompaña, pese a las dificultades presentadas por la crisis política, económica y sanitaria de la Covid-19, ha demostrado capacidad y compromiso para hacer de Loreto una región turística, productiva y comercial.

En ese sentido, en el reciente y finalizado I semestre 2022, ocupó el 1er lugar del ranking nacional en inversión pública a nivel de devengado con 257. 4 millones de soles, esto representa un 36.6% del PIM de inversiones, con ese porcentaje de avance nos ubicamos en el segundo lugar por debajo de la municipalidad metropolitana de Lima que tiene un 42.6%, lo que apenas equivale a 58.0 millones de soles devengados, importe muy inferior comparado al del Gorel, según lo informa el ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De esa forma, se ha superado tanto la meta planteada para el mes de junio en 15.4 millones de soles, así como la meta acumulada en 58.0 millones de soles.

Después de Loreto, está Cusco S/ 255.9 millones, Junín S/214.5 millones, Ayacucho S/190.8 millones, Arequipa S/173.8 millones, Apurímac S/159.0 millones, Piura S/158.1 millones, Lambayeque S/145.9 millones, San Martín S/138.0 millones, entre otras regiones.

Queda demostrado que la gestión está cumpliendo exitosamente su plan de gobierno, orientado en los principales ejes de desarrollo, como son: Turismo, Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Agricultura, Producción, Infraestructura, Cultura, Deporte, entre otros.

Tan solo en Iquitos podemos mencionar, algunas de ellas:

ZONA MONUMENTAL DE IQUITOS

Con el objetivo de mejorar las condiciones de la zona monumental de la ciudad, se construye la mega obra que contempla veredas, mirador turístico, ciclovías y la creación de la Alameda semipeatonal en la ocupación de 6 cuadras, las cuales son las siguientes: Jr. Raimondi cuadras 1, 2, 3; Jr. Nauta cuadra 01, Jr. Pevas cuadra 01 y Jr. Loreto cuadra 01.

Asimismo, se realizará la arborización de todos los espacios a intervenir y se cambiará el sistema de desagüe y agua potable, instalaciones eléctricas subterráneas e iluminación, con una inversión mayor a los S/. 31 millones, fondos del Fideicomiso

MARINA TURÍSTICA EN BELLAVISTA NANAY

Otra de las grandes obras de aporte turístico edificado con una estructura resistente por estar ubicado en una zona inundable. Contará con módulos gastronómicos en beneficio de más de 160 vendedores, 02 embarcaderos fluviales, estacionamiento, explanada para diferentes eventos, un boulevard y terrazas para avistar la confluencia de los ríos Nanay, Itaya y el majestuoso Amazonas, entre otras bondades, ejecutado con una inversión por encima de los 79 millones de soles.

COLEGIO ROSA AGUSTINA

La nueva infraestructura educativa del nivel primaria y secundaria, tendrá 72 aulas, un mini coliseo, áreas administrativas, áreas de asesoramiento, sala de innovación, cafetería, tópico, biblioteca, laboratorio, ambientes pedagógicos. Además, un taller de panadería, horno y cocina, como taller de costura, etc. De la misma forma, los más de 2 mil estudiantes gozarán de una sala de usos múltiples, losa polideportiva entre otros ambientes. Cuenta con una inversión superior a los 33 millones de soles, fondos del Fideicomiso.

CARRETERA CABO LÓPEZ

La obra, beneficia directamente a más de 3 mil familias y indirectamente a toda la población de Iquitos, por ser una vía alterna a la Av. Quiñones, demanda una inversión por encima de los 41 millones de soles, fondos del Fideicomiso. El proyecto contempla pavimentación, levantamiento de rasante, alcantarillado, agua y desagüe, entre otras especificaciones técnicas.

CARRETERA SANTO TOMÁS

La obra es ejecutada con una inversión superior a los 59 millones, fondos del Fideicomiso. Contempla pavimento asfáltico, señalización, alcantarilla, cunetas, reposiciones de agua y desagüe. Unirá a más de 29 asentamientos humanos, con una longitud mayor a los 7 km. En las próximas semanas, el gobernador regional hará la entrega oficial de esta obra, que trae desarrollo y progreso para la capital regional.

Cabe resaltar, que, en la isla bonita, también se ejecutan otras obras como: carretera de la Av. Los Agustinos, Mercado de Productores, colegio Santa Rosa del Amazonas, colegio Amada Pérez de Gómez, pistas en el pueblo joven San Antonio, entre otros. Al interior de la región, se da el mismo panorama.

En lo que va el 2022, se entregó a la población de Iquitos, importantes obras que mejoran la transitabilidad:

MÁS DE 300 CUADRAS REASFALTADAS

Con el objetivo de convertir a Iquitos en la capital turística y cultural de la Amazonía, se reasfaltó más de 300 cuadras de los distritos Belén, San Juan Bautista, Punchana e Iquitos. Esta obra que permitió optimizar las condiciones de vida de la población, mejorando el tránsito vehicular y peatonal, demandó una inversión superior a los 39 millones de soles, fondos del Fideicomiso. A pesar de no ser competencia de la institución, el Gorel continuará este trabajo y en los siguientes meses, mejorará más de 100 cuadras en la ciudad.

LA ISLA BONITA CUENTA CON MÁS DE 6 KM DE PISTAS NUEVAS

Mejorando el tránsito e impulsando el comercio y turismo de la ciudad, se entregó en total más de 6 km de pistas pavimentadas con sistema de agua y desagüe. Las obras integrales, cuentan con cunetas, veredas, señalización y más. Las zonas directamente beneficiadas son: AH Castañal, en los sectores de Túpac-Micaela, Moronacocha y Masusa, con una inversión superior 69 millones de soles, fondos del Fideicomiso.

El gobernador de la región, Elisban Ochoa viajará en las siguientes semanas a Caballococha, Islandia y Contamana, donde entregará obras de gran envergadura. “De manera consecutiva estamos ocupando el primer lugar del ranking en inversión pública, eso no es más que el resultado del trabajo en equipo que venimos realizando y que se ve reflejado en los proyectos y obras que se ejecutan desde las zonas más alejadas, en las fronteras y capitales provinciales. Hemos afrontado una pandemia, el ingreso más bajo de recursos económicos en el Gorel, la crisis política y tantas barreras que lo único que han hecho es motivarnos a trabajar e invertir lo que tenemos para elevar la calidad de vida de los loretanos, porque para eso el pueblo nos eligió y lo estamos cumpliendo, logrando convertirnos en una región turística, productiva y comercial”, refirió la autoridad regional.