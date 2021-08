GOREL lanza Proyecto Educativo Regional al 2030

A través de la Dirección Regional de Educación de Loreto.

Histórico evento fue presidido por el gobernador regional con la presencia del ministro de Educación y directora de la DRE Loreto.



En el marco de la celebración de los 200 años de la peruanidad de Loreto y centenario de la revolución Cervantista, el gobierno regional de Loreto a través de la DREL, presentó por todo lo alto, el Proyecto Educativo Regional – PER al 2030.

El acto protocolar, se realizó en la explanada principal del Gorel, presidido por el gobernador regional Lic. Elisban Ochoa Sosa, y contó con la presencia del ministro de Educación, Dr. Juan Cadillo, la directora de la DREL, Prof. Linda Ketty Angulo Bartra y autoridades invitadas.

Este importante instrumento de gestión que cuenta con 320 páginas, busca mejorar el servicio educativo y plantea políticas públicas atendiendo las principales características de nuestra región en el contexto rural, urbano y bilingüe.

Asimismo, alusivo a esta fecha histórica, se presentó el manifiesto de la agenda Loreto, con la que se exige al gobierno central, mayor atención y un trato justo para la región más grande del país.

“Somos la primera región en lanzar nuestro propio Plan Educativo, adaptado a nuestra realidad. El PER, nos ayudará a cumplir metas a lo largo de 10 años, esto es parte de un sistema educativo descentralizado y un logro muy valioso para Loreto. De igual forma, en esta fecha, pedimos al gobierno central atienda nuestras solicitudes para construir un mejor Loreto con mayores oportunidades”, expresó el gobernador.

Por su parte, el ministro de Educación, manifestó su satisfacción al presenciar este logro educativo para la región. “Reciban el cordial saludo y las felicitaciones del presidente Prof. Pedro Castillo y el mío propio, estamos muy contentos porque ustedes están haciendo historia, nosotros estamos gustosos de apoyar y brindar las facilidades para que este proyecto cumpla sus objetivos”, añadió.

La presentación del trascendental documento pedagógico estuvo el profesor Luis Alfonso Pinedo Piña, coordinador del Proyecto Educativo Regional de Loreto al 2030, quien precisó que el PER tiene la misión de impulsar una educación amazónica, articulada al desarrollo regional y nacional.

La ceremonia se lució con un toque bilingüe con el canto del Himno Nacional del Perú en lengua kukama kukamiria, interpretado por una joven nautina, que luego a dúo cantó ritmos modernos con mensajes alusivos a la contaminación del río Marañón y la defensa de la biodiversidad.

El PER plantea apolíticas públicas atendiendo las principales características de nuestra región en el contexto educativo rural, urbano y bilingüe. Al término de la ceremonia como señal de aprobación al documento presentado, los invitados liberaron al viento bellas y multicolores mariposas desde unos pequeños envases, como símbolo de libertad y sabiduría.