GOREL implementará “Sábados de lectura al aire libre” en distritos del interior de la región

Esta actividad será ejecutada por la Sub Gerencia de Promoción Cultural, en Indiana, Mazán y Francisco de Orellana

Este jueves 27 de agosto un equipo de trabajo de la Sub Gerencia de Promoción Cultural, perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional, viajará a algunas localidades del interior a implementar el programa cultural – educativo “Sábados de lectura al aire libre”. Estas localidades son: Indiana, Mazán y Francisco de Orellana; en este último también se coordinará la instalación de la “Biblioteca del Descubrimiento” en homenaje al descubrimiento del río Amazonas, la cual se inaugurará el 12 de febrero de 2021 en dicha localidad.

En cada localidad se formará un Comité de Promoción de Lectura Local, el cual estará conformado por Municipalidades Provinciales, Distritales y Delegados, Dirección Regional de Educación – DREL, UGELES, Sedes de las Sub Regiones de Loreto, Redes Educativas locales, Instituciones Educativas, Asociaciones de Padres de Familia (APAFAS), Grupos y/o asociaciones estudiantiles Y Redes Educativas, Comité del vaso de leche, Club de Madres, Clubes Deportivos, Sector Salud, Policía Nacional del Perú, Iglesias y otros; quienes se encargarán de manejar la biblioteca, cuidar los libros y los accesorios a utilizar. Toda la actividad cumplirá con los protocolos de bioseguridad que el Ministerio de Salud dicta por la pandemia.

“Este plan cultural-educativo, tiene ya muchos años en funcionamiento en la ciudad de Iquitos, algunas veces lo implementamos en otras ciudades, pero esta vez lo estamos instalando de manera formal en localidades del interior, hasta llegar a toda la región Loreto. Nuestra región, nuestro pueblo necesita leer, y de esta manera abrir sus mentes. El incentivar el hábito de lectura en nuestra gente es fundamental”, acotó el Lic. Armando Almeida Nacimento, Sub Gerente de Promoción Cultural del Gobierno Regional.