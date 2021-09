Gorel hace entrega de maquinarias agrícolas y materiales de construcción a los agricultores del distrito de Belén

A través de la Dirección Regional de Agricultura



Por disposición de la máxima autoridad Regional, Lic. Elisban Ochoa Sosa, el director Regional de Agricultura Ing. Sergio Donayre, hizo entrega de maquinarias agrícolas y materiales de construcción a las asociaciones agrarias de las comunidades de Gabriela Núñez y Once de Noviembre del distrito de Belén, provincia de Maynas, beneficiarias del proyecto de siembra de arroz, maíz y frijol Caupí.

Dicha entrega fue realizada en la mañana de hoy martes 31 de agosto en la explanada del local del Serenazgo del Distrito de Belén.

Las asociaciones agrarias recibieron sus Kits de maquinarias que constan de trilladoras, piladoras, desgranadoras y los materiales de construcción, consistentes en cemento, calaminas, tubos, carretilla, fierro corrugado y otros para la construcción de una caseta donde se instalarán las máquinarías.

Como se recuerda, el Gobernador Elisban Ochoa, se ha comprometido en mecanizar la agricultura y así lo remarcó el director de Agricultura, quien indicó a los beneficiarios que hoy se cumple con este ofrecimiento. “En ese camino estamos señores agricultores, tantas autoridades han pasado y por eso tenian desconfianza que no iban a tener sus máquinas, pero ahora en esta gestión estamos comprometidos con el hombre del campo y seguiremos en esa ruta de desarrollo”, afirmó Sergio Donayre Ramírez.

Por su parte el Agricultor Bruno Aspajo, de la comunidad de 11 de Noviembre, señaló: “estamos muy contentos en este día, ahora si vamos a mejorar nuestra economía porque ya no vamos a vender nuestra cosecha de arroz en chala si no ya pilada a un mejor precio, gracias al decidido apoyo de esta gestión de nuestro gobernador regional”.