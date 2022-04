Decisión política de alcalde Sanjurjo hace posible obras en Iquitos



Con bombos y platillos la semana pasada el Gorel anunció la inauguración de 300 cuadras de reasfaltado en la ciudad de Iquitos, sin embargo no son hidalgos en reconocer que las obras que por hoy vienen ejecutando en la ciudad es gracias a los expedientes técnicos que la Municipalidad Provincial de Maynas bajo la gestión del alcalde Francisco Sanjurjo Dávila, entregó al Gorel, ya que ellos como gestión no tenían absolutamente ningún expediente técnico para ejecutar obra alguna en bienestar de la ciudad.

El Gorel cuenta con el dinero de todos los loretanos, es decir con el fideicomiso, Ley creada por el ex congresista Juan Carlos del águila que solamente favorece al gobierno regional, dejando de lado a los municipios; es por ello que ejecutan obras como si fueran municipio provincial y las obras que anuncian por todo lo alto, son posibles gracias a los expedientes técnicos entregados por la gestión actual de Maynas para su ejecución.