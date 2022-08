Juzgado de Paz Letrado más cercano ayuda a resolver estos casos.

Hay un caso recurrente y de reacia o nula denuncia que es el maltrato en el entorno familiar.



El maltrato, pese a que no causa daño psicológico ni lesiones físicas también debe ser denunciado. Asimismo, todo acto que cause humillación, denigración o menosprecio reiterados.

En los anteriores casos citados, es un juzgado de paz letrado el que brinda la alternativa para resolver estos conflictos, contribuyendo a mantener la paz social.

Por ello, el Poder Judicial en Loreto invoca a la comunidad a denunciar este tipo de faltas, ante el juzgado de paz letrado más cercano.

Al mismo tiempo, cuando la población aprende a identificar este delito, se contribuye a que se denuncie y no quede en impunidad, restableciendo el derecho de la parte agraviada.

La Corte Superior de Justicia de Loreto, con vocación y compromiso, al servicio de la comunidad. CSJ Loreto