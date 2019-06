Golpean a trabajador del hospital regional por denunciar actos de corrupción

Administrador de laboratorio particular lo siguió con otras personas para atacarlo por la espalda cuando estaba parado en semáforo.

Trabajador denunció en el mes de abril, que algunos médicos de emergencia, direccionaban análisis de pacientes SIS para favorecer a laboratorio del ahora agresor.

Director regional de salud debe tomar decisión de cambios de directores en principales hospitales de Loreto, el día de hoy.

Difícil tarea la de hacer denuncias públicas, ya que ello genera indignación en propietarios o autoridades que se ven favorecidos de manera inadecuada. En el mes de abril este medio de comunicación recibió las declaraciones de Carlos Breña Mozombite, trabajador del área de laboratorio del hospital regional.

Indicó con documentos en mano, que algunos médicos de emergencia de ese nosocomio, acostumbraban a direccionar los análisis básicos que bien se podrían hacer en el hospital, ya que cuentan con todos los insumos; de los pacientes SIS a un laboratorio ubicado en la parte posterior del regional, cerca del pabellón de emergencia.

En el mes de mayo no pasó nada. Mas el agresor Héctor Ángel Apéstegui, esperó estos últimos días de junio, para propinar violencia contra el trabajador Carlos Breña, y no de manera solitaria, sino acompañado de tres personas más. Sobre el tema Carlos Breña, quien ya colocó la denuncia en la comisaría y prefectura, narra cómo ocurrieron los hechos.

“Hace cuatro días después que cobramos la canasta, fui a comprar una lotería cuyo local está al lado de su laboratorio. Salió el responsable Héctor Torres, a mentarme la madre y amenazarme de muerte. Salieron más de su centro a apoyarle, yo razoné y me retiré porque entre varios me harían daño. Cogí mi moto y me fui a mi casa.

Cuando estaba en el semáforo ubicado entre Calvo de Araujo y Alzamora, siento un golpe fuerte en la espalda que me derriba a la pista, me levanto y miro a la persona, era él. También iba con más personas. Subí y fui hasta la otra cuadra, Sgto. Lores/Alzamora, ahí estaban unos amigos. Ellos daban vueltas, llamé por teléfono a mi abogado y él me dijo que vaya a la comisaría a colocar la denuncia, así lo hice. Igual a la prefectura para las garantías correspondientes.

La agresión ha sido motivada por la denuncia que se propaló en el mes de abril. Yo fui claro al decir y lo sostengo, que algunos médicos direccionaban los análisis de los pacientes SIS a su laboratorio FDA, y acá están los documentos. Incluso ahora hay unos what que muestra el abuso que cometen con los pacientes donde se lee:

“Haré un monopolio como don pollo, si un chiquitín quiere entrar le daré el 80%”. Ese porcentaje es lo que les paga a los médicos que mandan allá para que se saquen los exámenes. Otro: “Mi ganancia está en los especialistas, nadie se mete con ellos. Esa es tierra de nadie, emergencias es para el “curichi”. Y acá hay una foto donde se le ve con algunos médicos que laboran en este hospital regional.

Se han registrado actos de corrupción que perjudican a nuestros pacientes, a la gente pobre que se atiende en este hospital. Les hacen pagar exámenes en otros laboratorios caros cuando en el regional contamos con todos los insumos para ello. Y es por eso que ahora he sido blanco de una agresión cobarde. Yo haré valer mis derechos y estoy accionando al respecto.

Yo estoy actuando en defensa legítima de muchos pacientes humildes porque nadie tiene el valor de hacerlo. La dirección conoce todo esto y no ha hecho nada al respecto. No debe quedar impune lo que viene ocurriendo”, remarcó el trabajador.

NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE SALUD PROMETIÓ CAMBIOS, YA HA PASADO UNA SEMANA.

Y hasta la fecha se conoce que ha recorrido el hospital regional, que se ha reunido con dirigentes del sector, pero no se conoce aún de un cambio inmediato para que las cosas vuelvan a tomar su cauce.

Hoy (martes) a las 8 am. trabajadores del regional harán un plantón por la falta de pago a los trabajadores “terceros”, les deben 3 meses y eso no es aceptable. Igualmente, el sindicato viene denunciando a la jefa de servicios generales Katy Vargas Salas, que sin las autorizaciones del caso habría sacado dos motofurgones (comprados para el recojo de basura) llenos de paquetes e insumos del hospital, el sábado 22 de junio.

Indican que llamaron al sub director Bacca, al jefe de logística a verificar el hecho. Gonzales Chávez Gino, estaba de vigilante el día que ocurrieron los hechos. El chofer dijo que las cosas llevaban a casa de Mery Núñez Grández, amiga de Katy Vargas y que no es trabajadora del hospital regional. Exigen investigación inmediata al respecto.

Y al cierre, nos hacen llegar fotos de un sujeto al lado de policías, con vestimenta de médico, quien vendría estafando a los usuarios con la propuesta de hacer operaciones en el área de Pediatría. ¿Y dónde está la empresa de vigilancia que cobra miles de soles de manera puntual?