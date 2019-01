Expresaron varios ingenieros que antes laboraban en el mencionado lote petrolero.

Al inicio de la conferencia de prensa desarrollada en el Colegio de Ingenieros de Loreto, los ingenieros que expusieron sobre el tema, dejaron en claro que no pertenecían a ningún sindicato, ni a ninguna organización que los manipule. Y que estaban ahí haciendo un llamado urgente al gobierno central para que reactive al 100% el Lote 192 después que algunos integrantes de la comunidad de Mayuriaga, cortaran el Oleoducto, lo que les impide a ellos volver a trabajar hasta que las empresas encargadas, tengan mayor capacidad de producción.

“En un año se han registrado 6 cortes en el Oleoducto y eso es inadmisible. A la fecha son 650 mil barriles de petróleo que se están perdiendo, más la afectación que se ha hecho a todo el país, pero parece que al Estado no le interesa eso.

Están mudos ante el atentado criminal en vez de sancionar a los responsables. El atentado se registró hace 45 días, un ECOCIDIO por el corte del oleoducto norperuano. El corte fue a 100 metros de la comunidad de Mayuriaga en Loreto.

La lucha no es fácil, es complicada porque hay intereses poderosos que evitan que la producción del Lote 192 se desarrolle con normalidad. Hay impacto socio ambiental por el negativo ecocidio cometido en la comunidad”, señalaron.

En la mesa principal estuvieron el Ing. José Flores. Ing. Dústin Valderrama Ruiz y el Ing. Hamilton Pinedo. Todos miembros del Colegio de Ingenieros de Loreto.

“Hace 5 años que trabajo en el Lote 192. El ecocidio viene de dos palabras eco que significa ecología y cidio que significa muerte, por lo que nos referimos a esos cortes del oleoducto como un ecocidio que es un atentado criminal contra el medio ambiente. Lo hecho al ramal norte del oleoducto es considerado un crimen. 8 mil barriles de petróleo han sido vertidos al medio ambiente. Ese producto es contaminante y va hacia el agua, al aire, una contaminación muy grave.

No se puede pasar todo esto por algo rutinario, no es así. Fue provocado el 27 de noviembre y no hay presencia del Estado, ni del ministerio público, tampoco del ministerio del medio ambiente, la PCM, etc. Ante cualquier incidente que a veces hay en el lote, ahí sí llega OEFA y todos de inmediato a verificar el daño, pero acá están pasando casi dos meses de lo ocurrido y no hay un pronunciamiento del Estado, eso nos llama la atención poderosamente.

Estamos defendiendo nuestro derecho a trabajar, a nuestra proyección laboral que se ha cortado, se ha paralizado el trabajo perjudicando a nuestras familias. Hay que ser conscientes que todo esto nos está afectando grandemente”, expuso el Ing. José Flores.

Mientras que el Ing. Dustin Valderrama, expresó que el Convenio 169 no ampara en ninguno de sus artículos esos atentados criminales contra la ecología y contra el oleoducto norperuano. “Nos estamos manifestando como profesionales porque esta situación crítica nos está afectando en nuestro derecho laboral. La rotura del oleoducto se dio en el Km 193 cerca de la comunidad de Mayuriaga. Acá el Estado debe actuar y sancionar a los responsables para que no se vuelvan a ejecutar esas acciones criminales”, sentenció Valderrama.

El Ing. Hamilton Pinedo, remarcó que no eran de ningún sindicato, ni de alguna organización. “Somos trabajadores del Lote 192 ahora sin trabajo, salimos a reclamar porque es nuestro derecho a trabajar, nosotros construimos y contribuimos al desarrollo sostenible de nuestra región Loreto. Loreto es una de las grandes fuentes de desarrollo del Perú. No es posible que en una “gran mina de oro” estemos sentados sin poder extraer nuestros recursos de manera sostenible, sin afectar al medio ambiente y la salud.

Son 45 días desde que ha ocurrido el atentado y sobre ello el Estado no está poniendo mano dura para hacer respetar nuestros derechos, ellos deben poner orden. No es posible que sigamos paralizados, afectados, nosotros ya no estamos recibiendo nuestros salarios y otros que han quedado les han bajado los sueldos ¿Qué empresa paga sin producir? Ninguna.

Nosotros pedimos que el gobierno garantice la integridad del oleoducto norperuano para que no se vea afectado nuevamente, lo vienen cortando de manera temporal. Trabajamos 3 meses y luego nuevamente paramos por algún corte. Ninguna entidad financiera confía en nosotros porque tenemos inestabilidad laboral. 2,500 trabajadores han ido afuera. 10 mil de manera indirecta han sido perjudicados. Han quedado 280 con bajos sueldos.

Queremos hacer entender el gobierno que debe poner mano dura, tiene que entender que todos somos sus hijos y como padre debe darnos facilidades para poder trabajar. Que los responsables de esos atentados tengan una sanción contundente porque afectan a todo un país. No podemos permitir que ellos sigan con el chantaje.

Ahora están pidiendo que les retiren la denuncia penal y eso no podemos permitir ninguno de nosotros. Hay que parar eso y que el gobierno se “ponga los pantalones largos” para garantizar la seguridad del oleoducto y sancionar a los responsables. No podemos permitir que haya familias muriendo de hambre teniendo grandes riquezas, las cuales podemos extraer de manera sostenible”, indicó el Ingeniero Hamilton Pinedo.