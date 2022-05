Por incumplimiento y retraso de 200 días en su ejecución.

Ing. Raúl Flores, gerente de obras, dio detalles de la drástica decisión al consejo regional de Loreto.

A la fecha vienen haciendo evaluaciones para determinar bajo que modalidad se continuará la construcción.



Daniel Muratore, era el representante del “Consorcio Salud Loreto”, que tuvo el compromiso de la empresa “Pizzarotti” para realizar la obra del nuevo hospital Iquitos de acuerdo a los parámetros y a los plazos establecidos. Compromiso que no cumplieron. La obra debió estar concluida en el año 2019, no lo hicieron por lo tanto le han fallado y engañado a toda la región Loreto.

Ayer el Ing. Raúl Flores, gerente de infraestructura del gobierno regional de Loreto, al lado de su soporte técnico, abogado Víctor Manuel Torres, gerente de asesoría jurídica, se presentó ante el consejo regional para dar detalles del estado situacional de la construcción del nuevo hospital Iquitos.

“Se ha solicitado al consejo regional la aprobación de la declaratoria de necesidad e interés público regional la ejecución de la construcción y equipamiento del nuevo hospital Iquitos “César Garayar García”, por ser un proyecto urgente y muy esperado por toda la población.

Por incumplimiento persistente de la contratista se ha resuelto el contrato, y como tal, el hospital viene funcionando alternativamente en ambientes del hospital Santa Rosa, en condiciones precarias” dijo Flores Aquepucho.

La consejera regional Janeth Reátegui, le pidió que aclare varios puntos técnicos y presupuestales en referencia a la obra.

“Se resolvió el contrato por incumplimiento y retraso en su ejecución. A la fecha de la resolución se tiene un avance acumulado global del 65%, pero ese avance obedece a componentes que tiene como especialidades. La parte estructural, la del casco, está al 99.86%. La parte de los acabados, de arquitectura, está en el 67%. Es decir, los detalles, los acabados correspondientes a pinturas, cerámicos, cielos rasos, o sea, las condiciones favorables para la atención al público.

La parte sanitaria va en 91%, la parte eléctrica en el 75%. La parte mecánica en un 67%. Hay dos componentes que están en menor avance y quizá eso es lo que incide en el porcentaje global al 65%. Es la implementación del sistema de operación y comunicación que va en 33%. Y la parte del equipamiento que está en un 37.84%.

A nivel presupuestal, valorizaciones a la fecha, se tiene 141 millones 279 mil 660 soles como ejecutado. Queda un saldo pendiente de 74 millones de soles como ejecución para partidas y las especialidades mencionadas.

Cuando se resuelve un contrato, la norma indica que se notifica y convoca para hacer la constatación actual de cómo se encuentran hasta la fecha los componentes ejecutados. Culminando eso, recién nos permite la entidad intervenir el saldo y la ejecución.

Estamos en la parte del procedimiento para que todo pase a manos del gobierno regional o de la entidad. Es tedioso, pero se han incrementado varios frentes. Hay que entender que son más de mil 100 ambientes en todos los niveles y pabellones para constataciones.

Hay la opción de dos modalidades como dice la norma; al culminar la constatación, ir por la administración directa o indirecta. Hay que tomar en cuenta que la modalidad que se escoja obedece que la entidad pueda tener la capacidad técnica operativa para poder tomar esa decisión. Se tiene que tener un buen sustento” explicó ampliamente Flores.

¿Tendrán adicionales para la culminación de la obra?

-El Minsa es co-financiador, también es consciente que los presupuestos que correspondía a la inversión, era presupuesto del año 2016. Lógicamente ya sea durante la ejecución, en cada valorización, los precios tienen que ser reajustados, de acuerdo a ley.

Mencionó el gerente entre otras explicaciones del gerente de asesoría jurídica. Lo real es que Iquitos sigue indignado porque hasta la fecha no se ha concluido con la obra del nuevo hospital. ¿Y alguien ha denunciado a la empresa responsable de ese atraso e incumplimiento de todo lo que le prometieron a este pueblo ávido de tanta salud?