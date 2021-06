Gobierno regional presentó libro “Río Amazonas-Loreto Gente y Selva”

En el auditorio del Gobierno Regional, se realizó hoy la presentación del libro “Río Amazonas-Loreto Gente y Selva”, a cargo del gobernador Lic. Elisban Ochoa Sosa.

La publicación de este libro, impulsada por la Gerencia de Desarrollo social, consiste básicamente en una exposición fotográfica que cumple el fin de ser un instrumento para la difusión de nuestra identidad amazónica y promueve a Loreto como destino turístico. Asimismo, destaca por ser el primer libro escrito en tres idiomas, español, inglés y la lengua originaria Iquito.

“Río Amazonas – Loreto, Gente y Selva” es un libro que valora el idioma nativo del pueblo originario “iquito”, que dio origen a lo que después sería la capital de la provincia de Maynas y luego la capital de la región Loreto.

“Este libro es la comprobación que tenemos una riqueza geográfica, ancestral e idiomatica que no la visibilizamos porque no la mostramos. En las fotos esta nuestra historia, en el idioma está nuestra riqueza también”, afirmó Ochoa Sosa.

Este libro se distribuirá entre las embajadas y consulados, entre los operadores turísticos y los visitantes. De esta forma no sólo demostraremos el legado histórico que poseemos sino el orgullo que sentimos por ello.