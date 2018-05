Señaló Roder Bravo, general del Ala Aérea 5 región Loreto.

Este medio de comunicación pudo asistir ayer hasta el despacho del mencionado general para buscar mayores datos respecto al traslado de los alumnos de Loreto a San Martín, en el marco de los juegos deportivos.

Donde según el director de educación la cancelación la habría hecho la proveedora Lucianne Zegarra, quien no brindó el servicio fluvial. ¿Por qué pagaría la señora si no ocupaba ni un cargo en el gobierno regional de Loreto? ¿Además la cuenta era superior a los 304 mil soles que le pagaron sin dar el servicio fluvial, donó el resto de plata? ¿Presentó algún documento ante el consejo regional para que acepte su donación de varios miles de soles?

¿General Roder Bravo, tiene la FAP sustentación documentada de cómo el gobierno regional o la dirección regional de educación pagó por esos vuelos que se hicieron a Tarapoto?

“El gobierno regional acudió hasta el Grupo Aéreo 42 para solicitarle el traslado de alumnos que participaron en los juegos deportivos en la zona de Tarapoto. La fuerza aérea siempre pone sus aeronaves y medios aéreos al servicio de la comunidad, esta era una acción social que permitiría a los estudiantes de la región Loreto llegar a la zona de Tarapoto.

Esta acción fue realizada dentro de los vuelos de acción cívica que realizamos a Tarapoto y fueron llevados de esa manera. Y el gobierno regional, entiendo, hizo el pago correspondiente al Grupo Aéreo 42 por el traslado de esos pasajeros a esa zona tanto de ida como de vuelta.

Los pagos de los pasajeros los hacen a través de la agencia, si uno quiere comprar pasajes para los alumnos los pagan los pasajeros que se transportan (sic). No existe un contrato entre el gobierno regional para hacer vuelo chárter por los pasajeros, han comprado los boletos para los estudiantes y los han transportado en los aviones de la fuerza aérea”, declaró el general.

…El director de educación ha declarado que le han pagado a la señora Lucianne Zegarra (proveedora) 304 mil soles por un servicio fluvial que no ha dado y que la señora a su vez, ha sido quien pagó a la FAP… que han sido 42 vuelos a 9 mil soles cada uno. Lo que harían 378 mil soles… ¿la señora de dónde pagó el resto y si ella pagó con qué plata ya que recién el gobierno regional le pagó en el mes de setiembre 2017 y los vuelos fueron meses antes, cómo les pagó los pasajes?

-Cuándo a la FAP le solicitaron esos vuelos para el traslado de alumnos, le pagaron esos vuelos. Más allá de quién esté patrocinando o solicitando no es el tema de la fuerza aérea. Hay personas jurídicas o naturales que contratan aviones o solicitan el traslado de pasajeros y pagan por los pasajeros que se trasladan, pero no hay un convenio específico con el gobierno regional para transportar.

Todos Los vuelos que realiza la FAP son cancelados por las personas que los solicitan. La Fap no puede realizar vuelos sin que le hagan la cancelación correspondiente. En el Grupo Aéreo 42 pueden solicitar la fecha de los vuelos realizados y los pagos hechos y de la persona que canceló. En los archivos deben figurar qué personas han hecho los pagos correspondientes por los traslados realizados. El coronel Carlos Serna, quien es jefe del Grupo Aéreo 42 desde enero 2018, podría informarles.

PERROS EN BOLSAS

NEGRAS.

“El día lunes ocurrieron los hechos. Lo que sucedió es que esos animales estaban en inmediaciones del grupo aéreo número 42 donde están los pasajeros que se embarcan en vuelos de acción cívica. Ahora sabemos que estos canes estaban detrás de una perra en celo, y la zona se convirtió en una pequeña jauría. Cuando los perros están en celo se ponen agresivos y no se sabe si tenían alguna enfermedad o cualquier otra cosa, también podían atentar contra los pasajeros o personas de la misma base.

Entonces tomaron la decisión de capturarlos y llevarlos a Nanay donde se comunicaron con un veterinario para su evaluación ahí y de ahí a una veterinaria que está en Punchana. Ahí se les hizo su desparasitación, vacunación y las recomendaciones del caso.

Un traslado de manera segura. No se contaba en ese momento con un transporte adecuado y por eso se pusieron en sacos de seguridad para poder transportarlos porque estaban agresivos y podían ocasionar alguna mordedura o transmisión de alguna enfermedad.

El comandante del grupo 42 determinó que se puedan trasladar vía fluvial a la zona de Nanay, eso es lo que han observado desde la zona de pasajeros. Luego los canes fueron retornados al grupo aéreo donde han sido puestos en un área donde no perjudiquen a nadie”, refirió el general.