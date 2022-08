Señala la consejera Janeth Reátegui Rivadeneyra.



Se pensaba que ninguno de los consejeros regionales había visitado la nueva estructura del hospital Iquitos para ver su estado actual. Sin embargo, la consejera Janeth Reátegui, precisó que hace unos días estuvo recorriendo algunas zonas con el consejero Francisco López.

Y que no pudieron hacer más porque llegó el gerente general del gobierno regional, que parece el más interesado en que la obra se concluya mediante administración directa.

“Nosotros lo que queremos es que la supervisión nos entregue un informe de cómo está yendo la obra, ahora que el gobierno regional la hace mediante administración directa.

Sin embargo, nos enteramos que no existe una supervisión de por medio y eso no puede ser. El gobierno regional no puede ser juez y parte en esta obra donde se vienen ultimando más de 118 millones de soles. ¿Quién les fiscaliza? Nadie.

Hay 7 componentes que todavía faltan cumplir tal como está en el expediente técnico. Como, por ejemplo; electrificación, comunicaciones, implementación de equipos biomédicos que demandan 73 millones de soles. Esos equipos no se compran en Lima, son de última generación y los traen de países lejanos.

Si para traer la escalera telescópica se demoró más de un año, se imaginan cómo será con esos equipos. En este hospital aún faltan hacer muchas mejoras porque se ha construido en base a modelos de la costa donde no hay lluvias.

Parece que los expedientes, que cuestan millones de soles, fueran copia y pega de otros, como han hecho con el hospital “Santa Gema”. Hay irregularidades en la obra desde su inicio. Muchas deficiencias que deben ser subsanadas y hay que estar vigilantes, urge una empresa supervisora” opinó la consejera regional. (LMHL).