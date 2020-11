Gobierno regional habría pagado arreglo de maquinaria sin que se realicen los trabajos

Maquinaria pertenece al Ministerio de Vivienda.

Taller está ubicado al ingreso de la carretera Santo Tomás.



Tanto así no se habría hecho el trabajo que recién están empezando a hacerse las coordinaciones para que una empresa reconocida haga el mantenimiento necesario a la maquinaria que está casi abandonada en el taller de vivienda.

El pasado 8 de enero 2020 desde la oficina ejecutiva de maquinaria del gobierno regional se emitieron 4 oficios: el 08-09-10 y 11 con destino al entonces gerente general regional Abg. Danilo Tello Pezo.

El asunto de los cuatro oficios tenía similar contenido: “Solicita autorización para la contratación del servicio a todo costo para el mantenimiento correctivo del sistema de transmisión del cargador frontal marca Caterpillar, Modelo 950-H- Serie JLX00241, maquinaria del ministerio de vivienda construcción y saneamiento de acuerdo al convenio con resolución ejecutiva regional 185-2019-GRL-GR denominado: Convenio de cooperación interinstitucional entre el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento y el gobierno regional de Loreto”.

Luego está el trabajo de correctivo de motor y sistema eléctrico de la retroexcavadora marca John Deere modelo 310-SL serie 284005. Siguiendo la retroexcavadora con serie 286603 y concluyendo con el mantenimiento del turbo de la excavadora marca John Deere modelo 350 GLC serie 810312. Maquinaria que necesitaba de urgente mantenimiento puesto que era muy necesaria para brindar apoyo social como mejoramiento de calles y otros trabajos mediante convenios.

Y no les dieron mantenimiento ya que, de haberlo hecho, las habrían utilizado en los trabajos ejecutados en el terreno del mal llamado “cementerio covid”, pero no fue así. El gobierno regional le pagó por maquinaria a la empresa del ex asistente fiscal Jorge del Busto. También recibió el apoyo de la maquinaria del ejército, como lo declaró en su oportunidad el general jefe de la quinta división militar.

Según datos de gente que conoció el proceso, “los trabajos” los habría hecho Ryder Alexander, conocido como “Gato” entre los amigos de Jesús, hijo del gobernador de Loreto. Así como del ex gerente general Danilo Tello.

Por lo que aparecen las órdenes para dar trámite de pago dando a conocer como trabajos finalizados en febrero 2020- Una por 10,448 soles. Otro por 10,470 soles. Le sigue el tercero por 9,948 soles. Y el último por 10,097 soles. Un monto cercano a los 45 mil soles.

En la época que supuestamente se hicieron los trabajos, ya no había jefe ejecutivo de maquinaria del gobierno regional, por lo que ahora en caso alguien decida investigar el tema, quien tendría que responder si es que “Gato” cuenta con empresa para dar ese tipo de servicios, tendría que ser el ex gerente general Danilo Tello.

También tendrían que responder por el dinero pagado por el gobierno regional los que trabajan en el sistema ya que dicho pago contó con número Siaf, con documento donde se daba la conformidad del servicio. Siendo que la maquinaria nunca habría sido tocada por algún proveedor, lo cual se podría verificar en el mismo taller del ministerio de vivienda con los responsables.