Publicidad

En noviembre de 2021 se entregaron obras por 23 millones de soles.

Se trata de la empresa Sheridan Enterprises SAC. que ya está denunciada penalmente.



Según información de la página web de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversion, en noviembre la empresa Sheridan Enterprises SAC., se adjudicó tres proyectos, que ejecutará a través de la modalidad de obras por impuestos (OXI) en la región Loreto.

Al parecer las autoridades no advirtieron que dicha empresa está siendo investigada por el ministerio público por lavado de activos y corrupción de funcionarios.

Los proyectos que pretende ejecutar Sheridan Enterprises SAC son: en el distrito de San Juan Bautista, mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana por S/5.15 millones (ejecutado).

En el distrito de Requena creación de la infraestructura deportiva, recreacional y cultural por S/9.20 millones y del distrito de Ramón Castilla por la creación de la infraestructura deportiva, recreacional y cultural en la localidad de Caballococha por S/9.51 millones. En total unos 23 millones de soles.

Sin embargo, dicha empresa, carecería de credibilidad y de respaldo financiero para ejecutar dichas obras, así se desprende de los cuestionamientos que se le formula en Arequipa, Cusco y Cajamarca, donde sus autoridades han decidido anular los contratos que inicialmente firmaron con la compañía, con el objetivo de no verse involucrados en las denuncias que pesan contra ella.

Denuncias.

El 20 de mayo la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Ministerio Público inició investigaciones penales contra Sheridan Enterprises SAC, ocho de sus socios y representantes de empresas, además de funcionarios de Proinversión, a quienes se les acusa de conformar una organización delictiva que se dedica al lavado de activos y corrupción de funcionarios, con el objetivo de adjudicarse obras por impuestos a nivel nacional.

El 9 de junio de 2021, la fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Arequipa, acepta la denuncia por corrupción de funcionarios y negociación incompatible e involucra al alcalde del distrito de Cayma, Jaime Chávez Flores y tres de sus funcionarios. Investigación que a la fecha se ha ampliado a otros trabajadores municipales.

Evidencias.

La empresa Sheridan, ha tenido un aumento inusual de su capital social. El 2019 pasó de S/. 6,000,000.00 (seis millones de soles) a tener S/. 56,000,00.00 (cincuenta y seis millones) y posteriormente logró contar con S/. 246 000 000 (doscientos cuarenta y seis millones). Según evidencias esta sumatoria de capital se debió al uso indebido de un bono gubernamental del año 1980, denominado “Bono de Construcción”. De Serie A, Sub Serie A-07, N°0642604 por el importe de S/. 5,000.00 (cinco mil y 00/100 Soles Oro); que hábilmente sus asesores han convertido a la cifra actual de S/. 246 000 000. Ese sería el origen de los fondos de dicha empresa para ejecutar Obras por Impuestos.

Sheridan tiene por costumbre, no entregar Carta Fianza de fiel cumplimiento de sus obras como manda la Ley de Obras por Impuestos, es lo que sucedió en el distrito de Cayma en Arequipa, donde en vez de entregar una garantía por S/. 390 000, lo hizo por apenas S/. 3 600, lo que le resta credibilidad.

Por estas razones la Municipalidad de Cayma a inicios de octubre de 2021 decidió rescindir el contrato con Sheridan Enterprises SAC., para que ejecute su obra de seguridad ciudadana por cerca de S/. 10 millones y lo mismo estaría por suceder en la región Cusco, donde sus autoridades ya están conociendo las malas prácticas de la empresa.

La denuncia contra Sheridan Enterprises SAC., involucra también a altos funcionarios de Proinversiòn, quienes se encargarían de convencer a autoridades locales para que adjudiquen sus obras a dicha empresa.

En Cajamarca, Sheridan ha utilizado como fachada a la empresa Segumax Táctica SAC., para ejecutar una obra en el distrito Baños del Inca, que ha sido denunciada por la prensa.

(LMHL).