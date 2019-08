“Gobierno debe iniciar una intervención de salud para proteger la vida de las personas contaminadas”

Expresó Fernando Osores, médico con magíster en enfermedades infecciosas y tropicales de la universidad Cayetano Heredia, experto en temas de toxicología clínica ambiental.

Se pudo dialogar con él mientras que el segundo juzgado civil venía escuchando los testimonios del personal de la dirección de salud, empezando por el actual director Percy Minaya, así como crudos testimonios de las madres indígenas y apus de las comunidades de Cuninico, San Francisco, Santa Rosa y Nueva Esperanza. Que se vieron afectadas por el derrame petrolero registrado en junio del año 2014.

“Lo que los abogados de IDL están solicitando al juez civil Sergio Del Águila, en la presente audiencia, es el cumplimiento de la sentencia dada en primera y luego ratificada en segunda instancia, ya que después de 5 años el ministerio de salud, así como la dirección regional de salud, no han previsto el tema de salud para proteger la vida de ellos.

Cuando hace años que han debido iniciar una intervención para proveerlos de salud puesto que fueron afectados con el derrame petrolero. Existen muchos problemas generados por ese derrame. Hace años que han debido enviar a personal especializado para que los atiendan y recuperen su salud.

El derrame de petróleo significó más de 3 mil barriles que discurrieron por las aguas de los ríos. Parte de ello se ha volatizado, han ido a parar al aire, otra parte se han sedimentado contaminando el agua, el suelo, etc.

El año 2014 se produjo el derrame que es un incidente químico, un desastre químico, se ha regado el petróleo con sustancias tóxicas para el ser humano. Mas el ministerio y la dirección han actuado tomando un único análisis médico en sustancias tóxicas, esto en el año 2016, dos años después de ocurrido el desastre.

El investigador del Estudio Jhon Astete, estuvo a cargo del estudio que no se completó en su totalidad de las comunidades afectadas. Esperan dos años más para implementar un plan de atención, han pasado 5 años desde el derrame en esas comunidades y no han hecho nada más allá de lo que dicen sus planes normales”, observó el médico.