“Gobierno debe impulsar proyecto regional para desarrollo de la Cuenca del Nanay”

Expresó el profesor Rafael Saavedra, a fin que comuneros no apoyen la minería ilegal.

Adelantó que protestas continuarán hasta que dragas se vayan del Nanay.

Cuenca vital de donde Sedaloreto capta agua para tratar y luego distribuirla entre los usuarios de Iquitos. Antes estuvo amenazada por el petróleo y desde hace buen tiempo, está siendo perjudicada por la extracción ilegal de minerales. Ayer hubo protesta frente a capitanía de puerto, ahí se pudo dialogar con el profesor Rafael Saavedra.

“Estamos apelando a la conciencia de los ciudadanos de todo Iquitos y Loreto, a fin que se detengan unos segundos a pensar, a reflexionar de lo que hoy ocurre en el alto Nanay. También nos dirigimos a las autoridades de esta región.

Porque las consecuencias que se acarrearán más adelante si continúan con el dragado ilegal, serán irreversibles, devastadoras. Tenemos un ejemplo nefasto en Madre de Dios, donde han acabado con los bosques y ríos, el agua que consumen no sirve.

El Nanay abastece a casi medio millón de habitantes de Iquitos y los distritos urbanos. En ese sentido, convocamos a la reflexión a todos y acompañar las continuas movilizaciones y plantones a los que convocaremos desde el Comité de Defensa del Agua y otras organizaciones, porque de lo contrario el futuro de la cuenca desaparecerá.

Las autoridades de capitanía de puerto, fiscalía de medio ambiente, fuerza armada, policía, el gobierno regional, congresistas, la PCM, todo el nivel ejecutivo nacional y regional debe tomar cartas en el asunto para erradicar de manera total y sostenida esas dragas que están haciendo mucho daño a la cuenca de Nanay.

Capitanía de puerto es como si no existiera. Ahorita en Santa María, están haciendo un plantón algunos buenos comuneros, decidieron poner una soga de orilla a orilla para evitar que pasen las dragas; y capitanía ni enterada.

Las dragas transitan por el Nanay sin que nadie actúe. ¿Cómo capitanía con el recurso que tiene no hace operativos, tránsito constante por la zona a fin que informe y sancione lo que por allá pasa? No hay control permanente. Deben tomar acciones inmediatas y permanentes para erradicar a las dragas.

Los gobiernos nacional y regional deben establecer un proyecto especial de desarrollo para la cuenca del Nanay. Para nadie es un secreto que la minería ilegal trabaja con malos comuneros. Ellos si ven dinero fácil, los avalan como ocurre en Madre de Dios, en las zonas cocales. Necesitamos un proyecto regional de desarrollo”, opinó el profesor Saavedra.